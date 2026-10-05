Постійна втома і сильний потяг до солоного: ці симптоми можуть вказувати на рідкісну хворобу

Втома / © pexels.com

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Постійна втома, запаморочення під час вставання, безпричинне схуднення та незвично сильний потяг до солоних продуктів можуть здаватися звичайними симптомами. Однак їхнє поєднання іноді може свідчити про рідкісне гормональне захворювання — хворобу Аддісона.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Шо відомо про захворювання

Хвороба Аддісона — або первинна надниркова недостатність — виникає, коли наднирники не виробляють достатньої кількості життєво важливих гормонів, зокрема кортизолу та часто альдостерону.

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Захворювання зазвичай розвивається поступово — протягом кількох місяців. Через це людина може списувати погіршення самопочуття на стрес, недосипання чи перевтому.

Однією з перших ознак може бути виражена слабкість і постійна втома, яка не минає навіть після відпочинку. Також можуть виникати м’язова слабкість, спазми та біль у тілі.

Ще один характерний симптом — сильна тяга до солоного. Через нестачу альдостерону організм може втрачати більше натрію, що й провокує незвичне бажання їсти солоні продукти.

На хворобу також можуть вказувати низький артеріальний тиск і запаморочення після переходу з положення сидячи або лежачи у вертикальне. У деяких випадках це супроводжується слабкістю, потемнінням в очах або непритомністю.

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Серед інших можливих симптомів — ненавмисне схуднення, зниження апетиту, нудота, блювання, діарея та біль у животі. У деяких людей може помітно потемнішати шкіра, зокрема в ділянці шрамів та окремих складок.

Найчастіше причиною хвороби Аддісона є аутоімунний процес, коли імунна система атакує тканини наднирників. Рідше захворювання можуть спричинити інфекції, крововиливи в наднирники, пухлини, генетичні порушення або деякі лікарські препарати.

Для встановлення діагнозу лікарі можуть призначити аналізи на рівень натрію, калію, кортизолу та АКТГ. Також застосовують спеціальні тести, зокрема пробу зі стимуляцією АКТГ.

Хвороба Аддісона потребує тривалого, зазвичай довічного, замісного гормонального лікування. За правильного лікування гормональний дефіцит можна компенсувати.

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Водночас без терапії захворювання може призвести до небезпечного ускладнення — аддісонічного кризу. Він може виникнути, зокрема, на тлі інфекції, травми або іншого сильного фізичного стресу та потребує невідкладної медичної допомоги.

Водночас самі собою втома, періодичне запаморочення чи бажання з’їсти щось солоне не означають наявності хвороби Аддісона. Приводом звернутися до лікаря є насамперед тривале поєднання кількох незвичних симптомів — особливо безпричинного схуднення, низького тиску, сильної слабкості та стійкого потягу до солоного.

Раніше ми писали про британку, яка роками вважала головний біль і заколисування звичайними симптомами, однак після непритомності та госпіталізації лікарі виявили в неї епілептичний напад і рідкісну мальформацію Кіарі. Це вроджена або набута особливість будови, за якої частина мозочка зміщується до спинномозкового каналу, що може впливати на циркуляцію спинномозкової рідини. Серед можливих симптомів — головний біль, особливо під час кашлю чи чхання, запаморочення, порушення рівноваги, оніміння кінцівок та проблеми із зором. Водночас сама мальформація не завжди потребує лікування — тактика залежить від симптомів і результатів обстежень.

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