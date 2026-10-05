Розігріє до +21°: де в Україні 5 жовтня буде тепло, а куди прийдуть осінні дощі

Осіння погода / © pixabay.com

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Погода в Україні 5 жовтня очікується з мінливою хмарністю без опадів, проте на півночі країни місцями пройде невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +16-21°.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 жовтня

У понеділок в Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині території опадів не прогнозують, однак у північних областях місцями пройде невеликий дощ.

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У північно-західних регіонах та Карпатах у ранкові години подекуди утворюватиметься туман.

Вітер переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень очікується на рівні +16-21°.

Погода в Києві та області 5 жовтня

За даними Укргідрометцентру, на Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність. Опадів у Києві не очікується, тоді як в області місцями можливий невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме +16-21°. У Києві вдень очікується +16-18°.

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Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / © Укргідрометцентр

До слова, за попередніми сезонними прогнозами, прийдешня зима в Україні може виявитися теплішою за кліматичну норму. Попри те, що в Тихому океані посилюється Ель-Ніньйо, а загальна тенденція вказує на м’якіший європейський сезон із можливістю більшої кількості опадів, це лише загальні тенденції. Попередні дані не виключають традиційних зимових морозів, снігопадів та різких короткочасних похолодань, які зазвичай прогнозують лише за кілька днів чи тижнів до їх настання.

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