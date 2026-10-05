Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 жовтня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Реклама

У понеділок, 5 жовтня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить сильну магнітну бурю з К-індексом 6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке збурення магнітного поля Землі може вплинути на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Реклама

У вівторок і середу, 6–7 жовтня, сонячна активність може поступово знизитися, проте геомагнітна ситуація залишиться неспокійною. У ці дні також можливі магнітні бурі та окремі геомагнітні коливання, хоча їхня інтенсивність поступово зменшуватиметься.

Загалом початок тижня мине на тлі підвищеної сонячної активності. Людям, чутливим до змін погоди та геомагнітної обстановки, у ці дні варто уважніше ставитися до свого самопочуття, уникати надмірних навантажень і, по можливості, більше відпочивати.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів

Новини партнерів