Сонце готує вкрай неприємний сюрприз: експерти попередили про нову магнітну бурю

У найближчі дні на магнітне поле Землі впливатиме потік швидкого сонячного вітру / © pixabay.com

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У понеділок, 5 жовтня, очікується слабка магнітна буря G1. Найактивнішим періодом мають стати ранкові години.

Про це йдеться у прогнозі NOAA.

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Найвищий прогнозований індекс становить Kp 4,67. Це значення вже відповідає порогу G1 за шкалою NOAA.

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Після цього активність має почати спадати. На відрізку 06:00–09:00 UTC прогнозують Kp 4,33, а протягом наступних годин показник поступово знижуватиметься.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація на Землі може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня. Очікується, що хмара плазми рухатиметься у напрямку нашої планети та може вплинути на магнітосферу Землі.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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