Магнітна буря набирає обертів: коли і кого зачепить

В атмосфері спостерігається підвищення швидкості сонячного вітру

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Сьогодні, 4 жовтня, геомагнітна активність може бути вищою, ніж днем раніше. У 27-денному прогнозі очікується максимальний Kp на рівні близько 4, а активні умови прогнозуються також на 5-6 жовтня.

Kp 4 означає активне геомагнітне поле, але ще не магнітну бурю рівня G1. За шкалою NOAA категорія G1 починається від Kp 5.

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Сьогодні геомагнітна активність може досягнути Kp 4,67 у проміжку 03:00–06:00 за всесвітнім часом. В інші години очікуються нижчі значення — переважно від Kp 2,67 до 3,67.

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Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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