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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря набирає обертів: коли і кого зачепить

У неділю геомагнітна активність протягом дня буде переважно невисокою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В атмосфері спостерігається підвищення швидкості сонячного вітру

В атмосфері спостерігається підвищення швидкості сонячного вітру

Сьогодні, 4 жовтня, геомагнітна активність може бути вищою, ніж днем раніше. У 27-денному прогнозі очікується максимальний Kp на рівні близько 4, а активні умови прогнозуються також на 5-6 жовтня.

Kp 4 означає активне геомагнітне поле, але ще не магнітну бурю рівня G1. За шкалою NOAA категорія G1 починається від Kp 5.

Сьогодні геомагнітна активність може досягнути Kp 4,67 у проміжку 03:00–06:00 за всесвітнім часом. В інші години очікуються нижчі значення — переважно від Kp 2,67 до 3,67.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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