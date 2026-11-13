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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 13 листопада: скільки балів буде

Науковці не очікують магнітних збурень у найближчі кілька днів.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 13 листопада, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 1,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру поки що залишається дещо підвищеною, однак упродовж найближчих кількох днів поступово знижуватиметься. Це пов’язано з ослабленням впливу корональної діри на Сонці.

Геомагнітна активність протягом усього прогнозованого періоду очікується переважно спокійною. Тож суттєвих магнітних збурень не прогнозують.

Магнітна буря 13 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Магнітна буря 13 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на Сонці або викиди сонячної плазми, які у вигляді потоку заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

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