Магнітна буря 13 листопада: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 13 листопада, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 1,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Реклама

Швидкість сонячного вітру поки що залишається дещо підвищеною, однак упродовж найближчих кількох днів поступово знижуватиметься. Це пов’язано з ослабленням впливу корональної діри на Сонці.

Реклама

Геомагнітна активність протягом усього прогнозованого періоду очікується переважно спокійною. Тож суттєвих магнітних збурень не прогнозують.

Магнітна буря 13 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на Сонці або викиди сонячної плазми, які у вигляді потоку заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

Новини партнерів

Новини партнерів