Мобілізація в Україні: кому бронювання не дадуть за жодних обставин

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні право на бронювання від мобілізації мають не всі працівники критично важливих підприємств. На отримання відстрочки впливають умови працевлаштування, військовий облік і наявність інших підстав для відстрочки.

Про те, хто може претендувати на бронювання та які військово-облікові спеціальності унеможливлюють його отримання, розповідає ТСН.ua.

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Хто може отримати бронювання від мобілізації

Навіть якщо підприємство має статус критично важливого та право бронювати працівників, це не означає, що відстрочку зможе отримати весь його персонал. Для цього необхідно відповідати кільком вимогам.

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Передусім людина має бути офіційно працевлаштована за трудовим договором або контрактом. Робота за цивільно-правовою угодою не дає права на бронювання. Це стосується, зокрема, ФОП, які співпрацюють із компаніями за такими договорами, а також гіг-спеціалістів.

Крім того, кандидат на бронювання повинен мати статус військовозобов'язаного та перебувати на військовому обліку. Тому підприємство не може включити до списків людей, які не мають відповідного військово-облікового статусу.

Водночас попередня військова служба не є обов'язковою умовою для отримання бронювання. Однак відсутність належного військового обліку на практиці може стати причиною відмови.

Кому не дадуть бронювання через іншу відстрочку

Ще одне обмеження стосується військовозобов'язаних, які вже мають чинну відстрочку від мобілізації з іншої підстави.

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Зокрема, підприємство не зможе забронювати працівника, який уже користується відстрочкою через навчання на денній формі, самостійне виховання неповнолітньої дитини або утримання дітей-сиріт.

Законодавство не передбачає одночасного оформлення кількох відстрочок для однієї людини. Це обмеження, зокрема, згадується в листі Міністерства економіки від 8 березня 2022 року № 2714-20/9420-03.

Які військові спеціальності не дозволяють отримати бронювання

Окремою перешкодою для бронювання є наявність у працівника дефіцитної військово-облікової спеціальності. Навіть офіційне працевлаштування на критично важливому підприємстві не гарантує такій людині відстрочки.

Перелік спеціальностей, для яких діє відповідне обмеження, наведений у листі Міністерства оборони від 11 березня 2022 року № 220/1469.

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Зокрема, бронювання не передбачене для таких фахівців:

Оператори бойових машин піхоти — код 121.

Оператори бойових машин десанту — код 122.

Танкісти середніх танків — код 113.

Танкісти танків із ракетно-гарматним озброєнням — код 117.

Фахівці з гармат калібру 152 мм — код 133.

Фахівці із самохідних гармат калібру 152 мм — код 134.

Фахівці із самохідних гармат калібру від 76 до 130 мм — код 136.

Фахівці з протитанкових гармат — код 137.

Снайпери — код 110.

Фахівці з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами — код 065.

Фахівці з радіотехнічних засобів управління зенітними ракетами малої дії — код 071.

Військово-облікову спеціальність працівника роботодавець може перевірити за його військовим квитком.

Які документи потрібні для бронювання

Для оформлення бронювання керівництво підприємства має підготувати необхідні документи та подати пропозиції щодо працівників.

Зокрема, до супровідного листа потрібно додати копію наказу про прийняття конкретного працівника на роботу або копію його трудового договору.

Також необхідна копія протоколу зборів компанії, на яких обрали керівника, що подає документи на бронювання.

Після перевірки документів Міністерство економіки України ухвалює рішення щодо бронювання та визначає термін дії відстрочки. Водночас вона не може надаватися більш ніж на шість місяців.

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