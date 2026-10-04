ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 27 вересня 2026. Унаслідок ворожого удару по Сумах загинули двоє людей. Це літня жінка та 16-річна дівчина. 28 вересня вдень Росія безперервно атакувала Київ реактивними безпілотниками. Дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі столиці, згодом — у будівлю лікарні «Добробут» у Голосіївському районі. Під атакою повторно був фармацевтичний завод «Дарниця». 28 вересня 2026. У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи у Салтівському районі, де внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. 29 вересня 2026. Україна зіграла внічию з Грузією у другому турі Ліги націй з футболу. У ніч проти 30 вересня у Київській області під обстрілами опинилися житлові масиви та об’єкти критичної інфраструктури одразу в кількох районах. Обстріл реактивними дронами та балістичними ракетами призвів до жертв та руйнувань. 30 вересня 2026. Російські війська вночі атакували Київ та Київську область ракетами й безпілотниками. У столиці загинули троє людей, ще семеро постраждали. 1 жовтня 2026. У Києві під час ранкової атаки РФ дрон влучив у будівлю школи в Солом’янському районі. Діти та працівники були в укритті, постраждалих немає. 1 жовтня 2026. 20-річний Вʼячеслав Зінченко, обвинувачений у вбивстві мовознавиці й ексдепутатки Ірини Фаріон, почув вирок. Шевченківський суд Львова визнав його вину у вчиненому злочину і засудив до довічного ув’язнення. 2 жовтня 2026 року. Росіяни вгатили по Південному мосту. Це вже не перша атака за останні дні. 2 жовтня 2026 року. Війська РФ вкотре спрямували на Миколаїв безпілотні літальні апарати. Внаслідок денної атаки по місту виникли пожежі на території станції технічного обслуговування площею 100 кв. м та ресторанно-готельного комплексу на площі 150 кв. м. 2 жовтня 2026 року. У Харкові 2 жінки загинули, 36 людей, зокрема 3 дітей, постраждали в результаті авіаудару російських окупантів КАБами. 2 жовтня 2026. Харків — чоловік плаче, дізнавшись про смерть своєї бабусі внаслідок атаки РФ. 3 жовтня 2026. Київ — атаки росіян тривають цілодобово.