Масові протести у Франції не вщухають: десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці

Протести у Франції / © AFP

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У Франції п’яту суботу поспіль тривають масштабні акції протесту. 14 листопада десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст, вимагаючи підвищення зарплат, збільшення фінансування освіти, захисту прав дітей та скасування законопроєкту про застосування зброї поліцією.

Про перебіг демонстрацій, сутички з правоохоронцями та масові затримання повідомляє французьке видання Le Figaro.

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Протести у Франції 14 листопада: скільки людей вийшло на вулиці Парижа та інших міст

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на демонстрації по всій країні вийшли 106 тисяч людей, зокрема 24 тисячі — у Парижі. Молодіжні профспілки назвали значно більшу цифру: за їхніми підрахунками, протести зібрали 200 тисяч учасників, майже 100 тисяч із яких долучилися до маршу в столиці.

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Для порівняння, попередньої суботи, 7 листопада, влада нарахувала 146 тисяч демонстрантів. Наймасовіша акція відбулася 17 жовтня — тоді на вулиці вийшли, за різними оцінками, від 550 до 800 тисяч французів.

До протестів долучилися профспілки, студенти, правозахисники та учасники руху «жовтих жилетів». Серед основних вимог — підвищення зарплат через зростання вартості життя, збільшення державного фінансування освіти, посилення захисту дітей і підлітків від насильства.

Окреме обурення викликав законопроєкт про презумпцію правомірності застосування зброї правоохоронцями.

«Це фактично „ліцензія на вбивство“», — так різко розкритикували цю ініціативу правозахисні організації.

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© AFP

Засновниця організації Collectif enfantiste Клер Бурділь зауважила, що об’єднання настільки різних соціальних і політичних вимог є нетиповим, але закономірним на тлі системної кризи в країні.

«Це досить виняткове зближення. Французьке суспільство переживає кризу, яка охоплює різні сфери — від освіти до системи захисту дітей і правосуддя. Не можна зосереджуватися лише на одній проблемі, коли невдоволення охоплює значну частину суспільства», — наголосила вона.

Схожу позицію озвучила й генеральна секретарка профспілки FSU Каролін Шеве:

«На всіх цих демонстраціях ми висуваємо наші вимоги: купівельна спроможність, а також питання захисту громадянських свобод, особливо свобод молоді, з якою ми ототожнюємо себе, оскільки зрештою це зворотний бік однієї медалі».

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Сутички у Франції: у Парижі, Ліоні та Нанті відбулися затримання

Як повідомляє Le Figaro, для контролю за ситуацією влада залучила близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. Станом на 17:00 за місцевим часом правоохоронці затримали 121 людину.

За інформацією видання, у Парижі колона протестувальників пройшла від площі Республіки через площу Бастилії до площі Нації. У столичній префектурі повідомили, що більшість учасників розійшлася мирно. Однак окремі особи, за даними правоохоронців, скористалися розгоном, щоб напасти на поліцейських, через що довелося проводити затримання.

Le Figaro також пише про напружену ситуацію в інших містах. У Ліоні, де на марш вийшли близько 8 тисяч людей, спочатку лунала музика духового оркестру, однак згодом колону заблокували. На місці з’явилися димові шашки, а ближче до вечора поліція почала розганяти натовп.

У Нанті та Бордо спалахнули вуличні заворушення: протестувальники зводили барикади та підпалювали сміттєві баки, а правоохоронці застосували сльозогінний газ. У Тулузі кількість учасників акції, за різними оцінками, становила від 1800 до 6000 осіб.

© AFP

Французькі активісти не планують припиняти акції. Наступний загальнонаціональний день страйків і демонстрацій анонсували на вівторок, 17 листопада.

До масового виходу на вулиці закликала впливова профспілка CGT. До протестів у державному секторі також планує долучитися об’єднання CFDT.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 7 листопада Францію охопила чергова хвиля масових протестів через зростання цін і погіршення рівня життя. За даними Міністерства внутрішніх справ, на вулиці по всій країні вийшли 146 тисяч людей, тоді як молодіжні профспілки нарахували близько 250 тисяч учасників.

Для забезпечення порядку влада залучила близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. У Парижі тимчасово закривали 16 станцій метро, а в кількох містах сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями.

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