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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Морози до −7 і ожеледиця: якою буде погода в Україні 15 листопада

15 листопада в більшості областей України опадів не прогнозують. Однак синоптики попереджають про можливу ожеледицю на Львівщині та туман на автошляхах Одещини.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Погода в Україні 15 листопада

Погода в Україні 15 листопада / © ТСН

У неділю, 15 листопада, в Україні переважатиме суха погода під впливом антициклону. Опадів синоптики не прогнозують, однак уночі в багатьох регіонах температура опуститься нижче нуля.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 15 листопада: прогноз синоптиків

У неділю в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — від +3° до −2°, у західних областях — від −1° до −6°;

  • вдень — +3…+8°, на Закарпатті та півдні країни — до +10°.

За прогнозом Укргідрометцентру, погоду визначатиме антициклон із центром поблизу Одеської області.

«Вже 15–16 листопада погоду без опадів формуватиме антициклон, центр якого 15 листопада буде знаходитися поблизу Одеської області», — зазначили синоптики.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 15 листопада

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність і відсутність опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря:

  • у Київській області вночі — від +3° до −2°, вдень — +3…+8°;

  • у Києві вночі — близько 0°, вдень — +5…+7°.

Погода у Дніпрі та Дніпропетровській області

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, 15 листопада на Дніпропетровщині буде мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря:

  • по області вночі — −2…+3°, вдень — +5…+10°;

  • у Дніпрі вночі — +1…+3°, вдень — +7…+9°.

Погода у Львові та на Львівщині: оголошено жовтий рівень небезпеки

У Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями буде слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер уночі південний, 3–8 м/с, удень — південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі — −2…−7°, вдень — +5…+10°;

  • у Львові вночі — −3…−5°, вдень — +7…+9°.

«На Львівщині та у Львові 15–16 листопада вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Водіям радять знизити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів», — повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Одесі та Одеській області

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, на Одещині 15 листопада прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний, удень — південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі — від −2° до +3°, вдень — +5…+10°;

  • в Одесі вночі — +1…+3°, вдень — +7…+9°.

«На автошляхах області вранці місцями очікується туман із видимістю 200–500 м», — повідомляють синоптики.

Погода на узбережжі Одещини:

  • вітер північно-західний, удень — південно-східний, 6–11 м/с;

  • без опадів;

  • уночі та вранці можливий серпанок із видимістю 1–2 км;

  • хвилювання моря — легке;

  • температура повітря вночі — +2…+7°, вдень — +5…+10°;

  • температура морської води — +10…+11°.

Погода в Харкові та Харківській області

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, на Харківщині 15 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі — 0…+5°, вдень — +3…+8°;

  • у Харкові вночі — +1…+3°, вдень — +5…+7°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 14–15 листопада до України прийде нова хвиля похолодання з Балтики. За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів встановиться суха погода під впливом антициклону, однак уранці можливі тумани.

Денна температура повітря переважно становитиме +4…+8°. У нічні години в окремих областях очікуються морози до −7°, а потепління синоптики прогнозували орієнтовно від 18 листопада.

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