Рятували серед ночі: підлітки потрапили до лікарні після екстремального походу на Говерлу

Рятувальна операція в Карпатах / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 14 листопада в Карпатах гірські рятувальники провели операцію з порятунку туристичної групи із Запоріжжя, серед учасників якої були неповнолітні. Четверо підлітків потребували допомоги через переохолодження, а один із них також скаржився на гострий біль у животі.

Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області.

Реклама

Туристи із Запоріжжя потрапили в небезпеку під час походу на Говерлу

За інформацією ДСНС, туристична група із Запоріжжя у складі 12 осіб вирушила маршрутом від урочища Заросляк до гори Говерла. Під час походу декільком учасникам різко погіршилося самопочуття.

Реклама

Допомоги потребували четверо неповнолітніх туристів:

троє хлопців 2007, 2010 та 2012 років народження;

дівчина 2010 року народження.

В одного з юнаків, окрім сильного переохолодження, виник гострий біль у животі. У решти трьох підлітків рятувальники виявили ознаки гіпотермії.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Рятувальники евакуювали чотирьох підлітків із Карпат

На допомогу туристам оперативно вирушили гірські пошуково-рятувальні відділення. Фахівці дісталися до групи вночі, оцінили стан постраждалих і надали їм домедичну допомогу: зігріли підлітків та напоїли гарячим чаєм.

«Згодом чотирьох неповнолітніх спецтранспортом доправили з гірської місцевості до села Видричка Рахівського району. Там їх передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого обстеження», — повідомили у ДСНС.

Реклама

Інші восьмеро учасників групи вирішили не продовжувати нічний спуск і залишилися на ночівлю в безпечному місці — будинку лісника на полонині Перемичка.

У Службі порятунку нагадують, що під час походів у гори важливо враховувати погодні умови, обирати маршрути відповідно до фізичної підготовки та мати із собою теплий одяг, запас води й засоби зв’язку.

«Не нехтуйте правилами безпеки, адже в горах навіть незначне погіршення самопочуття може становити серйозну небезпеку», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Карпати накрили снігопади та хуртовини. У гірських районах суттєво погіршилася погода: синоптики попереджали про сильні пориви вітру, ожеледицю та складні умови на дорогах.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів