ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

Рятували серед ночі: підлітки потрапили до лікарні після екстремального походу на Говерлу

Туристична мандрівка до Говерли ледь не завершилася трагедією для групи із Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рятувальна операція в Карпатах

Рятувальна операція в Карпатах / © ДСНС

У ніч проти 14 листопада в Карпатах гірські рятувальники провели операцію з порятунку туристичної групи із Запоріжжя, серед учасників якої були неповнолітні. Четверо підлітків потребували допомоги через переохолодження, а один із них також скаржився на гострий біль у животі.

Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області.

Туристи із Запоріжжя потрапили в небезпеку під час походу на Говерлу

За інформацією ДСНС, туристична група із Запоріжжя у складі 12 осіб вирушила маршрутом від урочища Заросляк до гори Говерла. Під час походу декільком учасникам різко погіршилося самопочуття.

Допомоги потребували четверо неповнолітніх туристів:

  • троє хлопців 2007, 2010 та 2012 років народження;

  • дівчина 2010 року народження.

В одного з юнаків, окрім сильного переохолодження, виник гострий біль у животі. У решти трьох підлітків рятувальники виявили ознаки гіпотермії.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Рятувальники евакуювали чотирьох підлітків із Карпат

На допомогу туристам оперативно вирушили гірські пошуково-рятувальні відділення. Фахівці дісталися до групи вночі, оцінили стан постраждалих і надали їм домедичну допомогу: зігріли підлітків та напоїли гарячим чаєм.

«Згодом чотирьох неповнолітніх спецтранспортом доправили з гірської місцевості до села Видричка Рахівського району. Там їх передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого обстеження», — повідомили у ДСНС.

Інші восьмеро учасників групи вирішили не продовжувати нічний спуск і залишилися на ночівлю в безпечному місці — будинку лісника на полонині Перемичка.

У Службі порятунку нагадують, що під час походів у гори важливо враховувати погодні умови, обирати маршрути відповідно до фізичної підготовки та мати із собою теплий одяг, запас води й засоби зв’язку.

«Не нехтуйте правилами безпеки, адже в горах навіть незначне погіршення самопочуття може становити серйозну небезпеку», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Карпати накрили снігопади та хуртовини. У гірських районах суттєво погіршилася погода: синоптики попереджали про сильні пориви вітру, ожеледицю та складні умови на дорогах.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie