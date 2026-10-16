В Україні вдарили морози до -5: Карпати замітає снігом

Гора Піп Іван / © ДСНС

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На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах станом на ранок п’ятниці, 16 жовтня, зафіксовано справжні зимові умови: температура опустилася до -5°C, дме північний вітер зі швидкістю 12 м/с, а видимість обмежена через хмарність.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

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Що відбувається на Піп Івані

Піп Іван Чорногірський — одна з найвищих вершин Українських Карпат, тому погода там може різко відрізнятися від умов у долинах. Саме через це навіть у середині жовтня на вершині вже фіксують сніг, сильний вітер і мінусові температури.

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«Станом на 08:45 16.10.2026 на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер північний 12 м/с, температура повітря -5°С», — повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

Раніше цього тижня на горі вже фіксували сніг і мороз. Як повідомляли Гірські рятувальники Прикарпаття, 13 жовтня температура на вершині становила -4°C, а 14 жовтня — знову -5°C.

Чому це небезпечно для туристів

За даними Гірських рятувальників Прикарпаття, поєднання морозу, сильного вітру та обмеженої видимості створює небезпечні умови для туристів: у таких ситуаціях легко втратити орієнтацію, а ризик переохолодження суттєво зростає.

Рятувальники також наголошують, що особливо ризикованими є виходи у високогір’я без досвіду, теплих речей і зареєстрованого маршруту.

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«Закликаємо туристів не ризикувати власним життям і здоров’ям, утриматися від походів у період негоди та уважно стежити за метеорологічними повідомленнями», — наголошують вони.

Раніше ТСН.ua писав, що Європу в жовтні можуть накрити морози до -16°C. Похолодання пов’язують із просуванням холодних повітряних мас, які можуть зачепити й територію України, особливо її західні та гірські регіони.

Також синоптики розповідали, якою може бути майбутня зима в Україні. За їхніми прогнозами, сезон не буде стабільно холодним: очікуються як періоди відлиги та помірних температур, так і суттєві морози.

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