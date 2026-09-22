Карпати засипало першим снігом у вересні: синоптики пояснили причину (фото, відео)

Гора Піп Іван / © ДСНС

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Вранці 22 вересня у високогір’ї Карпат вдарив мороз і випав перший сніг, тому туристам радять ретельніше готуватися до походів.

Про це пише РБК-Україна.

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Перший сніг у Карпатах: яка ситуація на горі Піп Іван та Чорногірському хребті

За даними пресслужби гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський температура опустилася до -1°C, спостерігалася хмарність та західний вітер зі швидкістю 4 м/с. Землю та будівлі на вершині вкрив невеликий шар снігу.

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«На Олл Скай камері — спостерігається не більше 1 см снігу, який тане», — зазначив директор Астрономічної дослідної станції Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» Володимир Троянський для РБК-Україна.

В Івано-Франківському управлінні ДСНС повідомили, що на Чорногорі вже відчувається наближення зими. Тонкий шар снігу вкрив гірські вершини, кам’янисті схили та територію навколо високогірного поста.

гора Піп Іван 22 вересня / © ДСНС України

Погода в Карпатах: чому на високогір’ї випав сніг, а нижче — дощ

Нижче в горах ситуація інакша. За даними метеостанції «Пожежевська» (висота 1450 м), там падав лише дощ. Як розповіла представниця Івано-Франківського обласного гідрометцентру Тетяна Атаманюк, опади різної інтенсивності тривали з ранку до вечора 21 вересня.

Вона додала, що вранці 22 вересня дощ відновився знову, проте тривав менш як дві години — за цей час випало 6,2 мм опадів. Різницю в опадах синоптикиня пояснює перепадом висот між станціями.

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Представниця гідрометцентру пояснила, що метеостанції розташовані неподалік одна від одної, тому кількість опадів там майже однакова. Проте гора Піп Іван вища на понад 500 метрів (її висота — 2028 м), а в метеорології діє правило: кожні 100 метрів висоти знижують температуру на 1°C. Саме через цю різницю температур звичайний дощ на високогір’ї перетворюється на мокрий сніг.

Прогноз погоди на Прикарпатті на 22-24 вересня: звідки прийшло похолодання

Причиною різкої зміни погоди став холодний циклон з акваторії Баренцевого моря. Як пояснила Тетяна Атаманюк, 21 вересня він спричинив посилення північно-західного вітру до 14 м/с. За її словами, помірні та значні опади зафіксували всі 33 гідрологічні пости на території області.

Вона додала, що вночі синоптична ситуація змінилася. На погоду почав впливати атмосферний фронт, пов’язаний уже з циклоном над Білоруссю. Це призвело до вторгнення арктичного повітря з північного заходу та різкого зниження температури.

Погода на Івано-Франківщині 22 вересня / © Укргідрометцентр

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, протягом 22-24 вересня на Прикарпатті утримається прохолодна та дощова погода, яку формуватиме тилова частина циклону з Балтики. Удень середня температура повітря становитиме +11…+16°С, а вночі опуститься до +3…+8°С. Синоптики зазначають, що на високогір’ї буде найхолодніше: від +1 до +6°С.

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Синоптики також попереджають водіїв про обмежену видимість на автошляхах у межах 4-6 кілометрів та медико-метеорологічні умови 2 типу.

Перший сніг у горах: поради ДСНС для туристів

Через мінусові температури на гірських вершинах працівники ДСНС закликають мандрівників зважати на погодні умови під час планування походів. Туристам нагадують про обов’язкову наявність теплого одягу, водонепроникного взуття та належного спорядження.

«Слизьке каміння, холод, волога, туман та раптове погіршення погоди можуть зробити навіть знайомий маршрут значно складнішим», — зазначають рятувальники.

Своє звернення надзвичайники підсумували закликом до туристів берегти себе та не переоцінювати власні сили.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні зафіксували перший осінній «мінус» і сніг у високогір’ї Карпат. Температура повітря опустилася до -1°C.

Загалом, 22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. За прогнозом Наталки Діденко, дощі очікуються на заході, півночі та сході країни.

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