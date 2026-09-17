Польща будує понад 2 км тунелю під Карпатами

Роботи тривають / © Associated Press

Реклама

У Польщі прокладають один із найскладніших тунелів на трасі S19, який місцями проходитиме понад 100 метрів під поверхнею.

Про це пише Portal Samorządowy.

Реклама

Тунель будують під пагорбом Гроховічна. Його загальна довжина становитиме 2255 метрів.

Реклама

Роботи на другій нитці почали 17 червня 2026 року після спорудження 14-метрової підготовчої ділянки. Першу нитку машина завершила ще в грудні 2025 року.

Між тунелями облаштують 15 поперечних переходів і додатковий аварійний проїзд. Це має дати змогу швидше евакуювати людей або перенаправляти рух у разі надзвичайної ситуації. Тунель стане головним інженерним об’єктом приблизно 10-кілометрової ділянки швидкісної дороги S19.

За оцінками фахівців, будівництво двоколійного Бескидського тунелю збільшить пропускну здатність залізниці, а також сприятиме розвитку транзитного потенціалу України, оскільки цей об’єкт входить до п’ятого пан’європейського транспортного коридору Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія.

На сьогодні вартість об’єкту становить 142 млн доларів.

Реклама

Нагадаємо, литовські прикордонники виявили недобудований тунель, який прокладали з території Білорусі. За оцінками експертів, інцидент вписується у ширшу стратегію гібридного тиску на країни ЄС і НАТО.

Новини партнерів

Новини партнерів