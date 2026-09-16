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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 17 вересня

Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 вересня?

День, коли слід особливо обережно поводитися зі словами: якщо їх вимовити вголос, вони досить швидко — іноді практично миттєво — втіляться у життя і стануть реальністю. Але водночас дуже важливо дотримуватися обережності, оскільки, навіть якщо ми вирішимо загадати бажання, воно може втілитися в життя буквально, а ми в результаті отримаємо не зовсім — або зовсім — не те, до чого прагнули. Що стосується недобрих побажань, на адресу кого б ми їх не направляли, то тут взагалі важливо десять разів подумати і лише потім щось сказати, а ще краще — взагалі промовчати.

Лев

Леви цілком можуть розраховувати на приємні події в особистому житті, про які вони можуть говорити як про здійснення одного з найзаповітніших бажань у цій сфері їхнього життя.

Але це станеться лише в тому разі, якщо представники цього досить зарозумілого й авторитарного знака не почнуть — зі звички — вдавати, що вони — найважливіші й найголовніші, а почнуть дотримуватися паритету у стосунках із близькою людиною. Відчувши себе рівним їм, партнер поведеться саме так, як вони від нього очікують.

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