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- Шоу-бізнес
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У жовтому комбінезоні і з шовковою хусткою: Людмила Барбір у яскравому образі відвідала захід
Ведуча ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» продемонструвала, як можна стилізувати шовковий аксесуар у своєму луку.
Людмила Барбір у стильному образі відвідала презентацію нової колекції шовкових хусток українського бренду OBIIMY, яка відбулася у Vinyla.Bar у Києві.
Для заходу ведуча обрала яскравий жовтий комбінезон з короткими рукавами, накладними кишенями і широкими штанинами. Талію вона підкреслила тонким тканинним поясом з пряжкою.
Аутфіт Людмила доповнила шовковою хусткою з нової колекції «SOLO. Шлях до себе», присвяченої внутрішній силі, свободі і стійкості жінок.
Аксесуар із геометричним принтом у теракотовому, білому й чорному кольорах Барбір зав’язала на талії, а потім накинула його на одне плече.
Лук телезірка доповнила чорним взуттям і золотистими сережками. Вона зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Людмила Барбір на прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» постала у костюмі шоколадного відтінку і ніжно-рожевій сорочці з краваткою-зав’язками.