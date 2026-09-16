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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

У жовтому комбінезоні і з шовковою хусткою: Людмила Барбір у яскравому образі відвідала захід

Ведуча ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» продемонструвала, як можна стилізувати шовковий аксесуар у своєму луку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Людмила Барбір

Людмила Барбір

Людмила Барбір у стильному образі відвідала презентацію нової колекції шовкових хусток українського бренду OBIIMY, яка відбулася у Vinyla.Bar у Києві.

Світлана Сніжко і Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Світлана Сніжко і Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Для заходу ведуча обрала яскравий жовтий комбінезон з короткими рукавами, накладними кишенями і широкими штанинами. Талію вона підкреслила тонким тканинним поясом з пряжкою.

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Аутфіт Людмила доповнила шовковою хусткою з нової колекції «SOLO. Шлях до себе», присвяченої внутрішній силі, свободі і стійкості жінок.

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Аксесуар із геометричним принтом у теракотовому, білому й чорному кольорах Барбір зав’язала на талії, а потім накинула його на одне плече.

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Лук телезірка доповнила чорним взуттям і золотистими сережками. Вона зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж.

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Людмила Барбір/Фото Тетяна Говійна

Нагадаємо, Людмила Барбір на прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» постала у костюмі шоколадного відтінку і ніжно-рожевій сорочці з краваткою-зав’язками.

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