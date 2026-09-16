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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
89
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Росія вгатила по Одесі: є загиблий, пошкоджено авто та гаражі (фото, відео)

В Одесі через російський обстріл загинув чоловік.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Одесу 16 вересня

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

В Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.

Про це повідомила ДСНС України.

Росія атакувала Одесу — що відомо

У ДСНС уточнили, що через удар пошкоджено три гаражі та два авто. Також вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будинках.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям.

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія 15 вересня атакувала Україну реактивними дронами. У Києві один за одним лунають вибухи, є «прильоти» по АЗС. Після влучання спалахнули пожежі. За даними Повітряних сил, від вечора та протягом ночі ворог випустив 200 ударних БПЛА.

Також російська армія готує Україні важку зиму, а тому окупанти накопичують ракети та нові дрони для потужних атак.

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