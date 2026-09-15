Росія готується до зимового терору: які регіони України опинилися під новою загрозою

Атаки РФ по Україні. / © ТСН

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Росія готує нову хвилю ударів по Україні. Зокрема, по західних областях. Окрім того, окупанти накопичують напередодні зими балістику.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що російські війська продовжують збільшувати використання реактивних безпілотників та інших інновацій для максимізації шкоди від своїх ударних пакетів. Особливо — проти західних регіонів України.

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Напередодні речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що серпні 2026-го росіяни розгорнули близько 2800 реактивних БпЛА, що є значним збільшенням порівняно з липнем, коли цифра була 1500, та з червнем — коли було 350 дронів.

Ігнат заявив, що реактивні безпілотники, мають меншу дальність польоту, а тому окупанти також запускають стандартні варіанти безпілотників типу Shahed кількома хвилями у напрямку заходу України. З його слів, росіяни експериментують із додаванням мережевого підключення до Shahed, але ще не розгорнули цю технологію в безпілотниках такого типу у великих масштабах.

Росія готує балістику

Аналітики наголошують, що Росія нарощувати виробництво балістичних ракет напередодні зими. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що агресор може виробити щонайменше 100 балістичних ракет протягом вересня. Зазначається, що РФ використовує від 17 до 19 пускових установок балістичних ракет у Курській, Воронезькій та інших областях, що межують з Україною, для своїх ударів проти Києва та інших регіонів України.

Аналітики зауважують: Скібіцький раніше повідомляв, що Росія повертається до виробництва та запуску балістичних ракет, бо прагне використати дефіцит в Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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«Цей дефіцит, ймовірно, триватиме взимку. Росія прагнутиме використовувати більші ударні пакети балістичних ракет для ударів по українській енергетичній та іншій інфраструктурі напередодні зими, намагаючись заморозити Україну, що робила щозими від початку повномасштабного вторгнення», — йдеться у звіті.

Водночас Київ, зауважують в ISW, може погіршити здатність російських військ завдавати ударів по Україні з використанням пускових установок балістичних ракет, розташованих у прикордонних районах Росії. Втім, станеться це за умови, що Україна отримає вдосконалену технологію Starshield, яка дозволить їй точно вражати військові об’єкти, розташовані в Росії.

Росія посилює удари по заходу

Зауважимо, цими вихідними РФ масовано атакувала західні області України. Зокрема, під прицілом був Стрий на Львівщині, Івано-Франківськ, а також Волинська області. Так, у Луцьку РФ поцілила в потяг, що стояв просто на вокзалі, а також атакувала КПП «Ягодин», що біля кордону з Польщею.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Росія може частіше атакувати захід України. Зокрема, окупанти можуть бити по логістиці та транспортних сполученням.

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Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов наголошує, що РФ накопичує «Шахеди» для ударів взимку. З його слів, зараз ворог виробляє близько 2–3 тис. реактивних дронів на місяць. Ба більше, останнім часом росіяни атакували Київ дронами буквально «з заводу».

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