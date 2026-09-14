РФ накопичує «Шахеди» для ударів взимку: тривожне попередження «Флеша»

До 6 тисяч різних «Шахедів» на місяць: Сергій «Флеш» оцінив запаси ворога / © ТСН

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Росіяни наразі виробляють близько 2-3 тисяч реактивних «шахедів» на місяць і останнім часом вони атакували Київ дронами буквально «із заводу».

Про це заявив військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, колишній радник міністра оборони і радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, Сергій «Флеш» Бескрестнов у коментарі Телеграм-каналу «Труха».

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«Зараз росіяни вийшли на планове виробництво. Це приблизно 3 тисячі реактивних „Шахедів“ кожного місяця. Але потрібно розуміти, що у них на виробництві також продовжують вироблятися і дороблятися звичайні бензинові „Шахеди“, — каже Флеш.

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За його даними, бензинових «Шахедів» РФ виробляє щомісяця стільки само, як і реактивних — тобто приблизно 2-3 тисячі.

«Буквально з виробництва до нас прилітають „Шахеди“, тобто буквально кілька днів, і вони вже тут. Тобто ворог дійсно не має запасів. Я вважаю, що зараз паузу ми маємо, тому що ворог намагається трохи накопичувати реактивні „Шахеди“ для того, щоб атакувати нас більш активно взимку і восени по нашій енергетичній інфраструктурі», — припустив радник Зеленського.

«Флеш» уточнив, що остання масована атака по заходу України була звичайними бензиновими «Шахедами». Реактивні «Шахеди» мають менший радіус дії, тому не дістають до західного регіону. Для дальніх атак Росія змушена використовувати бензинові версії з більшим запасом ходу.

«Це відбулося тому, що, як я вже казав, росіяни виробляють звичайні бензинові „Шахеди“, і також у них є склад, якийсь там запас отаких „Шахедів“. І час від часу у них є можливість для того, щоб робити масовані атаки», — каже експерт.

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Крім того, окупанти свідомо вичікували пасмурну погоду. Погана видимість та хмари суттєво ускладнюють роботу українських мобільних груп перехоплювачів, яким важко візуально фіксувати та збивати цілі в таких умовах.

«І вони дочекалися, поки була пасмурна погода, для того, щоб атакувати захід України. Тобто вони розуміють, що нашим хлопцям на перехоплювачах важко працювати, коли вони погано бачать „Шахед“ в погану погоду. І все поясняється тому, чому саме отак сталося, що росіяни дочекалися першої пасмуної погоди і атакували звичайними „Шахедами“ захід України», — пояснив «Флеш».

Раніше Володимир Зеленський запевнив, що Україна готує нову відповідь на реактивні «Шахеди».

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