Виставила пишні груди: реперка топлес шокувала провокаційним луком на публіці

Saweetie / © Getty Images

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Американська реперка Saweetie відвідала показ Grace Ling, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку. Для події артистка обрала сміливий і максимально відвертий образ, що миттєво привернув увагу фотографів і всіх довкола.

Замість традиційного топа на реперці була срібляста металева конструкція у вигляді переплетених гілок із гострими відростками. Скульптурна деталь обвивала її шию, груди, талію та руки, але майже не прикривала тіло. Особливо провокаційний вигляд мав елемент на грудях, який тримався без бретельок і залишав значну частину пишного декольте оголеною.

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Saweetie / © Getty Images

Незвичайний металевий топ Saweetie поєднала з довгою чорною атласною спідницею із заниженим посадженням. Вона мала драпування спереду і невеликий шлейф. Верхню частину спідниці також прикрашали сріблясті деталі.

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Вуха артистка прикрасила масивними елегантними сережками з білим і синім камінням. Волосся реперка зібрала у високу складну зачіску, схожу на бант, залишивши на чолі одне фігурне пасмо. Макіяж був не менш ефектним: дівчині зробили білі графічні стрілки, підкреслили очі чорним лайнером і світло-блакитними тінями, нанесли рожеві рум’яна і нюдову помаду. А ще в неї був довгий гострий манікюр з декором.

Футуристичний і провокаційний аутфіт Saweetie став одним із найзухваліших зіркових образів Тижня моди у Нью-Йорку.

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