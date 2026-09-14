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- Шоу-бізнес
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У молочній сукні і без прикрас: папараці заскочили Памелу Андерсон на фешнпоказі у Нью-Йорку
Акторка продемонструвала елегантний мінімалістичний образ на нью-йоркському Тижні моди.
Памела Андерсон відвідала показ нової колекції Calvin Klein весна/літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Акторка обрала для своєї появи мінімалістичну сукню молочного відтінку. Вбрання мало широкі бретельки, квадратне декольте з тонкою чорною облямівкою і лаконічний прямий крій. Сукня м’яко підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт Памела доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на підборах і прямокутним шкіряним клатчем із лаконічною золотистою деталлю. Від прикрас вона відмовилася.
Біляве волосся Андерсон зібрала ззаду, залишивши біля обличчя з одного боку хвилясте пасмо. Вона вкотре з’явилася на публіці практично без макіяжу, продемонструвавши свою природну красу.
Нагадаємо, Памела Андерсон в елегантній сукні-пальті та мюлях привернула увагу на Тижні моди в Лондоні.