В молочном платье и без украшений: папарацци подловили Памелу Андерсон на фэшн-показе в Нью-Йорке

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон посетила показ новой коллекции Calvin Klein весна/лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Актриса выбрала для своего появления минималистичное платье молочного оттенка. Наряд имел широкие бретельки, квадратное декольте с тонкой черной окантовкой и лаконичный прямой крой. Платье мягко подчеркнуло стройную фигуру звезды.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Андерсон дополнила наряд черными кожаными остроносыми туфлями на каблуках и прямоугольным кожаным клатчем с лаконичной золотистой деталью. От украшений она отказалась.

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Памела собрала свои светлые волосы сзади, оставив у лица с одной стороны волнистую прядь. Актриса в очередной раз появилась на публике практически без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Напомним, Памела Андерсон в элегантном платье-пальто и мулях привлекла внимание на Неделе моды в Лондоне.

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