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- Шоу-бизнес
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В молочном платье и без украшений: папарацци подловили Памелу Андерсон на фэшн-показе в Нью-Йорке
Актриса продемонстрировала элегантный минималистичный образ на Нью-Йоркской неделе моды.
Памела Андерсон посетила показ новой коллекции Calvin Klein весна/лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Актриса выбрала для своего появления минималистичное платье молочного оттенка. Наряд имел широкие бретельки, квадратное декольте с тонкой черной окантовкой и лаконичный прямой крой. Платье мягко подчеркнуло стройную фигуру звезды.
Андерсон дополнила наряд черными кожаными остроносыми туфлями на каблуках и прямоугольным кожаным клатчем с лаконичной золотистой деталью. От украшений она отказалась.
Памела собрала свои светлые волосы сзади, оставив у лица с одной стороны волнистую прядь. Актриса в очередной раз появилась на публике практически без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Напомним, Памела Андерсон в элегантном платье-пальто и мулях привлекла внимание на Неделе моды в Лондоне.