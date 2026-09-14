В Украине развернулся прокурорский боевик: все, что известно о скандале между Кравченко и Кривоносом

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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Рабочая неделя не успела начаться, а в Украине развернулся прокурорский боевик. Все еще действующий генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о подозрении руководителю Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу в подделке документов с целью получения финансовой выгоды. На это почти мгновенно появилась реакция и президента Зеленского, и НАБУ.

А тем временем сам Кравченко, один из вероятных фигурантов дела «Карфаген», уже подтвердил — он за границей. Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак рассказал об этом подробнее.

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Ровно с началом рабочего дня — в 8 утра генпрокурор Руслан Кравченко, еще на прошлой неделе заявивший о своей отставке, ошеломляет общественность. Свое сообщение в соцсетях называет пафосно: «Я давно должен был это сделать».

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«Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении с целью искусственно создать основания для избежания ответственности в суде», — говорит он на видео.

Кроме того, Кравченко утверждает, что о подозрении сообщено и близкому человеку главы Специализированной антикорупционной прокуратуры Александра Клименко. Этот человек якобы пытался подкупить судей высшего антикорсуда:

«Раньше от принятия этих решений меня политически сдерживал президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от принятия подозрений».

И президент, и антикоррупционеры реагируют оперативно. Уже через 50 минут после заявления Кравченко Владимир Зеленский пишет в соцсетях:

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«У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно».

Пост Владимира Зеленского

Еще через несколько минут появляется заявление НАБУ:

«По состоянию на данный момент ни одного подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено. НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых говорится в заявлениях генерального прокурора.

Следовательно, заявления генерального прокурора, который недавно подал в отставку, сейчас носят публичный, а не процессуальный характер».

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Кравченко не сдается. Он публикует два документа. Один из них свидетельствует — Офис генпрокурора расследует причастность к возможному преступлению главы НАБУ Семена Кривоноса. Причем — внимание! — производство зарегистрировано еще в апреле 2014 года. Тогда ни НАБУ, ни САП не существовало в природе. Кривоноса обвиняют во взяточничестве и подделке документов. А дело, вероятнее всего, касается еще более седой давности. В 2009 году Кривоноса признали виновным в подкупе избирателей, но он избежал наказания, поскольку имел на содержании малолетнего сына. Очевидно, в генпрокуратуре считают — отцовство было фиктивным.

Возвращаясь к сегодня. Руслан Кравченко поражает еще больше — он сообщает, что сейчас находится за границей в командировке. А руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия утверждает: Рада будет голосовать за отставку генпрокурора уже во вторник 15 сентября.

Напомним, кресло Кравченко пошатнулось после расследования НАБУ «Карфаген». Дело касается возможного крышевания незаконных колл-центров. Окружение Кравченко по подозрению в этом деле уже имеет меры пресечения и находится в СИЗО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 14 СЕНТЯБРЯ | ГЕНПРОКУРОР УЕХАЛ из УКРАИНЫ! ПОДОЗРЕНИЕ для НАБУ! УГРОЗА ПОЛЬШИ

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