Ногти могут сигнализировать о скрытых болезнях: на какое изменение следует обратить внимание

Ногти

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Иногда проблемы со здоровьем, еще не имеющие заметных симптомов, могут проявляться из-за незначительных изменений в организме. Одним из таких признаков могут быть красные лунулы – светлые полулунные участки у основания ногтей.

Об этом говорится в исследовании , результаты которого опубликованы в American Journal of the Medical Sciences.

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Исследователи из Медицинской школы Ратгерского университета в Нью-Джерси проанализировали опубликованные клинические случаи и уточнили связь красных лунул с широким спектром заболеваний. Среди них сердечная недостаточность, цирроз печени и ревматоидный артрит.

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Красные раздались

В норме эхо имеют беловатый цвет и особенно хорошо заметны на больших пальцах рук и ног. Их задача связана с образованием новых клеток, из которых формируется ноготь.

Покраснение лунул встречается редко. В то же время, в медицинской литературе его связывали с различными заболеваниями, хотя точный механизм такой связи до сих пор остается непонятным.

«Впервые описанные в 1954 году, многочисленные другие случаи были впоследствии детально изучены, и стало очевидно их увязка с сердечно-сосудистыми, печеночными, гематологическими, дерматологическими и ревматологическими заболеваниями», — отмечают исследователи.

По их словам, красные эхо могут быть связаны как с системной активностью заболевания, так и с локальными патологиями, в частности опухолями под ногтем.

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О каких болезнях может свидетельствовать изменение

В одном из недавних исследований, которое проанализировали авторы обзора, красные луны были связаны с заболеваниями соединительной ткани. В то же время исследователи отмечают: красные лунулы есть не у всех людей с такими болезнями, а их наличие не означает автоматически, что у человека скрытое заболевание.

В медицинской литературе также описаны случаи появления красных лунул у людей с гнездной алопецией и отравлением угарным газом.

Чаще в исследованиях упоминались сердечно-сосудистые, аутоиммунные и ревматологические заболевания.

В то же время важное значение имеет то, на скольких ногтях появилось такое изменение.

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Если красный цвет заметен на нескольких ногтях, то вероятность системного заболевания выше. Если смена наблюдается только на одном ногте, чаще речь идет о локальной проблеме под ногтевой пластиной.

«Если дальнейшее обследование обнаруживает красную лунулу только на одном ногте вместе с инфекцией ногтевого ложа, опухолью под ногтем, подногтевым кровоизлиянием или красной окраской всей ногтевой пластины или участка, выходящего за пределы лунули, клинический диагноз красный пишут авторы.

Почему лунула может становиться красной

Одним из возможных объяснений исследователи называют расширение капилляров – мелких кровеносных сосудов под ногтем. Вследствие этого увеличивается кровоток, что и может придавать лунулу красноватого оттенка.

Авторы осмотра предлагают врачам простой тест: нажать на красную лунулу. Если причина расширения капилляров, под давлением она должна побелеть. Такая реакция может указывать на изменения в сосудистой системе, требующие дальнейшего внимания.

Исследователи отмечают, что эхо могут меняться не только на красный цвет. Например, синеватый оттенок связывали с диабетом, а коричневый с заболеваниями почек.

В то же время авторы отмечают: изменение цвета раздалось само по себе не диагноз. Однако если красные участки появились на нескольких ногтях, это может быть поводом для медицинского обследования.

«Учитывая редкость этого явления, его потенциальное диагностическое значение часто остается без внимания», — отмечают ученые.

Они рекомендуют врачам, обнаружив красные эхо, учитывать возможную связь с системными или дерматологическими заболеваниями.

«Этот малозаметный клинический признак может способствовать раннему выявлению и идентификации значимого системного заболевания», — заключают исследователи.

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