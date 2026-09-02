Пальцы могут выдать скрытую болезнь: на какую смену следует обратить внимание

Симптом барабанных палочек. Фото: Wesalius/CC BY-SA 4.0

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Постепенное утолщение кончиков пальцев и изменение формы ногтей могут быть не просто особенностью внешности. В некоторых случаях так называемые пальцы в форме барабанных палочек могут сопровождать заболевания легких, сердца и других органов.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Эта особенность сама по себе не является отдельным заболеванием. Однако если пальцы начали меняться совсем недавно, об этом стоит поговорить с врачом, ведь причиной могут быть различные патологические процессы в организме.

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Изменения обычно развиваются не сразу, поэтому их легко пропустить. Кончик пальца постепенно расширяется, ногтевое ложе становится более мягким, а ноготь сильнее выгибается наружу. От привычного может отличаться и угол в месте, где ноготь прилегает к коже.

Стоит обратить внимание и на пространство между ногтями. Если прижать друг к другу одинаковые пальцы обеих рук ногтями внутрь, обычно между ними заметна небольшая щель в форме ромба. Её отсутствие может быть одним из признаков клубовидной деформации. Однако так называемый тест Шамрота не может заменить осмотр врача и не предназначен для самостоятельной диагностики.

О каких заболеваниях может свидетельствовать изменение состояния пальцев

Этот симптом связывают прежде всего с рядом заболеваний легких. Он может возникать при бронхоэктазиях, муковисцидозе, абсцессе легкого, некоторых интерстициальных заболеваниях, а также при раке легких.

В то же время нельзя делать вывод о конкретном диагнозе, основываясь только на внешнем виде рук. Пальцы в форме барабанных палочек могут иметь различные причины, и их появление не означает автоматически наличие рака.

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Эти изменения могут сопровождать и некоторые заболевания сердца, в частности инфекционный эндокардит и некоторые врождённые пороки. Последние способны вызывать длительное снижение уровня кислорода в крови, на фоне которого может изменяться форма пальцев.

Среди других заболеваний, с которыми связывают этот симптом, специалисты называют болезнь Крона, язвенный колит и цирроз печени.

Когда следует обратиться к врачу

Особое значение имеет не столько необычный вид ногтей, сколько то, изменился ли он по сравнению с прошлым. Если пальцы всегда имели такую форму, ситуация отличается от случая, когда их кончики начали постепенно утолщаться уже во взрослом возрасте.

При обследовании врач учитывает не только внешний вид рук. Важное значение имеют время появления изменений и другие симптомы, среди которых могут быть кашель, одышка, боль в груди, усталость или снижение физической выносливости.

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Единой схемы обследования для всех людей с такими изменениями не существует. В зависимости от возможной причины врач может назначить анализы крови, обследование грудной клетки или другие диагностические процедуры.

В то же время выпуклые или необычно сформированные ногти не обязательно свидетельствуют о заболеваниях внутренних органов. Их внешний вид также может меняться из-за травм, инфекций, кожных заболеваний или индивидуальных особенностей. Поэтому поводом для обращения к врачу в первую очередь должны стать новые изменения формы пальцев и ногтей, которые постепенно развиваются.

Напомним, что постоянный кожный зуд не всегда связан с дерматологическими проблемами. Если высыпаний или других заметных изменений на коже нет, причину иногда стоит искать в работе внутренних органов.

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