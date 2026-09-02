Популярный заменитель сахара может скрывать опасность: что обнаружили ученые

Популярный заменитель сахара может повышать риск инфаркта и инсульта — исследование

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Популярный заменитель сахара ксилит, который добавляют в диетические продукты, напитки, жевательную резинку и даже зубную пасту, связывают с повышенным риском сердечного приступа и инсульта.

К такому выводу пришли ученые по итогам исследования, которое длилось более 30 лет и охватило свыше 17 тысяч человек в Канаде и Великобритании, сообщает издание Express.

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Учёные обнаружили, что высокий уровень ксилитола в крови может быть связан с повышенным риском серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой. В одной из групп участники с самыми высокими показателями этого вещества имели на 57% более высокий риск сердечно-сосудистых событий, чем люди с самыми низкими показателями. Среди участников британского исследования в Норфолке эта разница составляла 18%.

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Ксилит — это сахарный спирт, который используют в качестве заменителя обычного сахара. Он сладкий, но содержит меньше калорий, поэтому его часто добавляют в продукты с пониженным содержанием сахара. Ксилит открыли ещё в 1891 году, однако в промышленных масштабах его начали производить только в 1960-х годах.

Доктор Марко Витковски из берлинской университетской клиники «Шарите» пояснил, что искусственные подсластители часто воспринимаются как более полезная замена сахара, а регулирующие органы в целом признают их безопасными. Однако данных о том, как длительное употребление ксилитола может влиять на сердечно-сосудистую систему, пока недостаточно.

По словам учёного, новые результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения ксилитола, особенно на фоне его всё более широкого применения в пищевых продуктах.

В то же время профессор Дэн Атар призвал не рассматривать полученные данные как доказательство того, что ксилит напрямую вызывает сердечные приступы или инсульты. Исследование было обсервационным, поэтому ученые установили лишь связь между высоким уровнем ксилитола в крови и повышенным риском сердечно-сосудистых событий, но не причинно-следственную зависимость.

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Напомним, ранее исследователи биотехнологической компании разработали новый некалорийный подсластитель, который в тысячу раз слаще обычного сахара, но при этом совершенно не влияет на уровень глюкозы и инсулина в крови.

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