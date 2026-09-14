Как быстро сварить фасоль без замачивания: лучшие способы от профессиональных поваров

Как быстро сварить фасоль / © www.freepik.com/free-photo

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Фасоль — питательный продукт, который отлично подходит для супов, борща, салатов, рагу и гарниров. Единственная проблема — ее обычно нужно заранее замачивать на несколько часов. Но если вы забыли это сделать, не обязательно откладывать приготовление на следующий день. Есть несколько способов, которые помогут значительно сократить время варки.

Быстрое кипячение без длительного замачивания

Самый простой способ подойдет для обычной кастрюли. Сначала уберите фасоль, удалите поврежденные зерна и мусор, после чего хорошо промойте ее.

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Залейте фасоль холодной водой в большой кастрюле — жидкости должно быть достаточно, ведь во время варки она активно впитывает воду. Поставьте на сильный огонь и после закипания проварите около 5–10 минут.

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После этого горячую воду можно слить, залить фасоль свежей водой и снова довести до кипения. Далее убавьте огонь и варите под крышкой до мягкости. Такой способ помогает сократить дальнейшую варку, хотя точное время будет зависеть от сорта фасоли.

Щепотка соды поможет сварить фасоль быстрее

Еще один популярный кухонный лайфхак — добавить в воду небольшое количество пищевой соды. Щелочная среда способствует размягчению оболочки, поэтому фасоль может приготовиться быстрее.

Главное — не переборщить. Для кастрюли достаточно буквально щепотки соды, ведь ее избыток может изменить вкус и сделать зерна слишком мягкими. Такой способ часто рекомендуется именно тогда, когда фасоль нужно приготовить без предварительного замачивания.

Соль можно добавлять во время варки — утверждение, что она обязательно делает фасоль жесткой, не следует считать универсальным правилом. А вот кислые ингредиенты — томат, уксус, лимонный сок — лучше добавлять уже тогда, когда бобы стали мягкими, поскольку кислота может замедлять их размягчение.

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Скороварка — самый быстрый вариант

Если дома есть скороварка или мультиварка с режимом приготовления под давлением, это самый удобный способ сухой фасоли без замачивания. Повышенная температура внутри прибора значительно ускоряет процесс.

Промытую фасоль залейте достаточным количеством воды, но не заполняйте чашу чрезмерно — во время варки бобы увеличиваются в объеме. Далее готовьте под давлением в соответствии с инструкцией вашего прибора и рекомендациями по конкретному сорту.

Обычно без замачивания фасоль требует примерно 20-35 минут под давлением, после чего ей может потребоваться дополнительное время для сброса давления и проверки готовности.

Какой способ выбрать

Если нужно приготовить фасоль на обычной плите, удобнее всего воспользоваться быстрым кипячением и, при необходимости, добавить небольшое количество соды. Если же у вас есть скороварка, именно она сэкономит больше времени.

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И еще один важный секрет поваров: не ориентируйтесь только на часы. Готовую фасоль нужно проверять, раздавив зерно вилкой или попробовав его. Внутри оно должно быть полностью мягким, без жесткой серединки.

А если вы варите красную фасоль, не сокращайте начальное интенсивное кипячение: сырые или недостаточно проваренные красные бобы содержат фитогемагглютинин, поэтому их нужно хорошо проварить.

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