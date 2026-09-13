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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Зачем класть губку для мытья посуды в отсек стиральной машины: трюк для опытных хозяек

Загрязненный лоток стиральной машины можно очистить без сложных средств: как губка и уксус помогут быстро справиться с налетом и плесенью.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как почистить стиральную машину

Как почистить стиральную машину

Отсек для порошка и кондиционера — одно из тех мест в стиральной машине, о которых легко забыть во время уборки. Там постепенно скапливаются остатки моющих средств, влага, налет и грязь. Из-за узких уголков и перегородок вымыть их обычной губкой бывает непросто. Но есть простой способ сделать очищение гораздо более удобным. Для этого понадобятся обычные кухонные губки и уксус. Такой метод не требует специального инвентаря, а сам процесс занимает немного времени. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Зачем нужна губка в отсеке стиральной машины

Секрет способа заключается в том, что губка помогает удерживать очищающую жидкость именно на загрязненной поверхности. Благодаря этому средство не стекает сразу вниз, имеет время подействовать на остатки моющих средств и другой налет.

Перед очисткой следует извлечь лоток из стиральной машины, если конструкция прибора это позволяет. Удалите большие остатки порошка или кондиционера, после чего уложите небольшие губки в отсеки.

Затем нужно их хорошо смочить уксусом и оставить примерно на 10–15 минут. За это время загрязнения размягчаются, поэтому их будет проще удалить.

После замачивания губками можно пройтись по стенкам и перегородкам лотка, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Затем деталь нужно тщательно промыть под проточной водой и вытереть досуха.

Что важно сделать после очистки

Не следует сразу поворачивать влажный лоток в машинку. Лучше дать ему полностью высохнуть. Также лучше протереть место, в которое устанавливается отсек, ведь там тоже могут оставаться следы порошка и влага.

Чтобы лоток дольше оставался чистым, его можно периодически вынимать, промывать и оставлять открытым для сушки. Это поможет снизить накопление влаги и остатков моющих средств.

Важно: уксус не следует смешивать с хлорсодержащими средствами или другими агрессивными очистителями. Для регулярного ухода лучше использовать один способ очищения за раз.

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