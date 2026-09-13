Ученые открыли внезапный эффект употребления кофе

Кофеин добавляет бодрости и помогает концентрироваться.

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Кофеин способен активировать давнюю клеточную систему энергетического реагирования, отвечающую за рост, стойкость к стрессу и восстановлению ДНК.

О результатах исследования пишет Microbial Cell.

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Исследователи осуществили серию экспериментов на размножающихся делением дрожжах. Этот одноклеточный организм часто называют «мини-человеком» из-за значительного количества общих биологических черт с человеческим организмом.

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Выяснилось, что кофеин влияет на процессы старения через фундаментальную систему восприятия энергии — механизм, выполняющий критически важные функции, остающийся почти неизменным на протяжении более 500 миллионов лет эволюции.

Ранее считалось, что кофеин продлевает жизнь клеток благодаря влиянию на регулятор роста TOR. Однако последнее исследование выявило другой путь: кофеин действует через фермент AMPK (АМФ-активированную протеинкиназу). Этот элемент работает как клеточный датчик горючего — он определяет нехватку энергии и помогает клетке адаптироваться к условиям стресса.

Эксперты отмечают, что белок AMPK присутствует как в дрожжах, так и в организме человека. Поскольку он участвует в восстановлении повреждений ДНК и регулировании метаболизма, его активация кофеином открывает новые перспективы изучения долголетия.

Ранее исследования уже показывали, что кофеин может управлять биологическим переключателем, называемым TOR (цель рапамицина). Он помогает регулировать рост клеток в ответ на доступность пищи и энергии.

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Напомним, все больше исследований показывают положительные эффекты от потребления кофеина, будь то потеря жира или защита от сердечно-сосудистых заболеваний.

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