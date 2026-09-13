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30-летний сын Памелы Андерсон женится: его невеста похвасталась огромным кольцом
Этот год для семьи актрисы становится особенно знаковым — один сын женился, а другой обручился.
Старший сын голливудской актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли Брендон Томас Ли признался своей возлюбленной Катарине Деметриадес во время отдыха в Индонезии.
30-летний Брендон обручился с Катариной еще в конце августа. Романтический момент состоялся на пляже во время их совместного путешествия. Однако рассказать об этом они решились только в сентябре.
Кадрамы из помолвки пара поделилась в Instagram. На одном из снимков Брэндон нежно целует возлюбленную у костра на фоне океана, а на другом Катарина демонстрирует обручальное кольцо с большим бриллиантом и купается в ванной с лепестками роз, которыми выложена надпись «Я люблю тебя».
К слову, Брендон и Катарина знали друг друга еще до начала романтических отношений. Они вместе росли в Лос-Анджелесе и много лет дружили, а встречаться начали только в 2025 году. Сейчас пара живет в Нью-Йорке и планирует свадьбу в конце 2027 года.
Радостной новостью не обошла вниманием и Памела Андерсон. Звездная мама оставила под публикацией сына теплое поздравление: «Я так счастлива за вас, ангелочки. Вы отличная пара. Теперь начинается ваше путешествие. Пусть сила будет с вами. Со всей моей любовью, мама».
Известно, что Катарина работает моделью и инфлюэнсершей, а также учится философии в Нью-Йоркском университете. Брэндон развивается в кино и телевизионной индустрии и является соучредителем косметического бренда Sonsie.
Брэндон — старший из двух сыновей Памелы Андерсон и Томми Ли. Его младший брат Дилан Джаггер Ли в этом году также женился и сыграл роскошную свадьбу — с дизайнером интерьеров Паулой Брюсс. Празднование состоялось в Сен-Тропе.