30-летний сын Памелы Андерсон женится: его невеста похвасталась огромным кольцом

Брендон Томас Ли и Катарина Деметриадес / © instagram.com/brandonthomaslee

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Старший сын голливудской актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли Брендон Томас Ли признался своей возлюбленной Катарине Деметриадес во время отдыха в Индонезии.

30-летний Брендон обручился с Катариной еще в конце августа. Романтический момент состоялся на пляже во время их совместного путешествия. Однако рассказать об этом они решились только в сентябре.

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Кадрамы из помолвки пара поделилась в Instagram. На одном из снимков Брэндон нежно целует возлюбленную у костра на фоне океана, а на другом Катарина демонстрирует обручальное кольцо с большим бриллиантом и купается в ванной с лепестками роз, которыми выложена надпись «Я люблю тебя».

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Брендон Томас Ли и Катарина Деметриадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Брендон Томас Ли и Катарина Деметриадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Катарина Деметриадес / © instagram.com/brandonthomaslee

К слову, Брендон и Катарина знали друг друга еще до начала романтических отношений. Они вместе росли в Лос-Анджелесе и много лет дружили, а встречаться начали только в 2025 году. Сейчас пара живет в Нью-Йорке и планирует свадьбу в конце 2027 года.

Радостной новостью не обошла вниманием и Памела Андерсон. Звездная мама оставила под публикацией сына теплое поздравление: «Я так счастлива за вас, ангелочки. Вы отличная пара. Теперь начинается ваше путешествие. Пусть сила будет с вами. Со всей моей любовью, мама».

Брендон Томас Ли и Катарина Деметриадес / © instagram.com/brandonthomaslee

Известно, что Катарина работает моделью и инфлюэнсершей, а также учится философии в Нью-Йоркском университете. Брэндон развивается в кино и телевизионной индустрии и является соучредителем косметического бренда Sonsie.

Брэндон — старший из двух сыновей Памелы Андерсон и Томми Ли. Его младший брат Дилан Джаггер Ли в этом году также женился и сыграл роскошную свадьбу — с дизайнером интерьеров Паулой Брюсс. Празднование состоялось в Сен-Тропе.

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