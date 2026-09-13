Как взимают алименты в 2026 году: правила, и кто может потерять право на отсрочку

Как стягивают алименты в 2026 году / © pexels.com

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Несмотря на полномасштабную войну, родительская обязанность по материальному содержанию детей остается незыблемой: в Украине алименты и дальше взимают на общих основаниях. Более того, за накопленные долги военнообязанного теперь могут лишить права на отсрочку от мобилизации.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Как стягивают алименты в Украине в 2026 году

Даже во время войны в Украине действуют все правила по взысканию алиментов. Родителей не освобождают от обязанности материально содержать своих детей.

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Впрочем, некоторые особенности во время принудительного исполнения решений все же действуют. Например, для должников временно не применяются ограничения по пользованию отдельными видами оружия — это позволяет мужчинам с задолженностью выполнять задачи по защите страны в рядах Вооруженных Сил Украины или Сил территориальной обороны.

Служба в войске не освобождает от выплат, так что военнослужащие рассчитываются по обязательствам на общих основаниях: добровольно, по судебному решению или согласно нотариально удостоверенному договору между родителями. Алименты у военных могут сниматься с денежного довольствия.

При отсутствии задолженности документ о выплатах подается напрямую по месту получения дохода плательщика. Если долг уже зафиксирован, дело берут в свои руки государственные или частные исполнители, применяя принудительные рычаги.

При исчислении суммы алиментов ориентируются на две планки: минимально гарантированную сумму для ребенка и рекомендованную, назначаемую судом.

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В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 817 грн для детей до 6 лет и 3 512 грн — для детей от 6 до 18 лет.

В Минюсте подчеркивают: если должник официально не трудоустроен, не имеет подтвержденных доходов и не предоставляет данные о переводах, исполнители рассчитывают долг на основе средней зарплаты в его регионе.

Отдельным риском для военнообязанных родителей троих и более детей является потеря льгот. Неуплата алиментов более трех месяцев автоматически лишает права на отсрочку от призыва.

Данные об этом немедленно поступают в ТЦК и СП. Восстановить право на отсрочку можно только после полного закрытия долга.

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Алименты: последние новости

Напомним, в Украине дети до 18 лет имеют право на временную государственную помощь, если один из родителей не платит алименты. Выплаты назначаются, если плательщик внесен в Реестр должников, находится под следствием, в местах лишения свободы или на принудительном лечении, признан недееспособным, проходит срочную службу или место его нахождения неизвестно.

Размер пособия рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

При этом выплата составляет не менее 50% прожиточного минимума: от 1281,50 грн до 2563 грн для детей до 6 лет и от 1598 грн до 3196 грн для детей от 6 до 18 лет. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью перерасчета.

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