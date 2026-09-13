Як стягують аліменти 2026 року: правила, і хто може втратити право на відстрочку

Як стягують аліменти 2026 року / © pexels.com

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Попри повномасштабну війну, батьківський обов’язок щодо матеріального утримання дітей залишається непорушним: в Україні аліменти й надалі стягують на загальних підставах. Щобільше, за накопичені борги військовозобов’язаного тепер можуть позбавити права на відстрочку від мобілізації.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Як стягують аліменти в Україні 2026 року

Навіть під час війни в Україні діють усі правила щодо стягнення аліментів. Батьків не звільняють від обов’язку матеріально утримувати своїх дітей.

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Утім, певні особливості під час примусового виконання рішень усе ж діють. Наприклад, для боржників тимчасово не застосовують обмеження щодо користування окремими видами зброї — це дозволяє чоловікам із заборгованістю виконувати завдання із захисту країни у лавах Збройних Сил України чи Сил територіальної оборони.

Служба у війську не звільняє від виплат, тож військовослужбовці розраховуються за зобов’язаннями на загальних підставах: добровільно, за судовим рішенням або згідно з нотаріально посвідченим договором між батьками. Аліменти у військових можуть утримуватися з грошового забезпечення.

За відсутності заборгованості документ про виплати подають напряму за місцем отримання доходу платника. Якщо ж борг уже зафіксовано, справу беруть у свої руки державні або приватні виконавці, застосовуючи примусові важелі.

Під час обчислення суми аліментів орієнтуються на дві планки: мінімально гарантовану суму для дитини та рекомендовану, яку призначає суд.

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2026 року прожитковий мінімум становить 2 817 грн для дітей до 6 років та 3 512 грн — для дітей від 6 до 18 років.

У Мін’юсті підкреслюють: якщо боржник офіційно не працевлаштований, не має підтверджених прибутків і не надає даних про перекази, виконавці розраховують борг на основі середньої зарплати в його регіоні.

Окремим ризиком для військовозобов’язаних батьків трьох і більше дітей є втрата пільг. Несплата аліментів понад три місяці автоматично позбавляє права на відстрочку від призову.

Дані про це негайно надходять до ТЦК та СП. Відновити право на відстрочку можна тільки після повного закриття боргу.

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Аліменти: останні новини

Нагадаємо, в Україні діти до 18 років мають право на тимчасову державну допомогу, якщо один із батьків не сплачує аліменти. Виплати призначаються, якщо платник внесений до Реєстру боржників, перебуває під слідством, у місцях позбавлення волі чи на примусовому лікуванні, визнаний недієздатним, проходить строкову службу або місце його перебування невідоме.

Розмір допомоги розраховують як різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за останні 6 місяців.

При цьому виплата становить не менше 50% прожиткового мінімуму: від 1 281,50 грн до 2 563 грн для дітей до 6 років та від 1 598 грн до 3 196 грн для дітей від 6 до 18 років. Допомога призначається на 6 місяців з можливістю перерахунку.

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