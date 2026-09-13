Учені відкрили раптовий ефект вживання кави

Кофеїн додає бадьорості та допомагає концентруватися

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Кофеїн здатен активувати давню клітинну систему енергетичного реагування, яка відповідає за ріст, стійкість до стресу та відновлення ДНК.

Про результати дослідження пише Microbial Cell.

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Дослідники здійснили серію експериментів на дріжджах, що розмножуються поділом. Цей одноклітинний організм часто називають «міні-людиною» через значну кількість спільних біологічних рис із людським організмом.

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З’ясувалося, що кофеїн впливає на процеси старіння через фундаментальну систему сприйняття енергії — механізм, який виконує критично важливі функції та залишається майже незмінним протягом понад 500 мільйонів років еволюції.

Раніше вважалося, що кофеїн подовжує життя клітин завдяки впливу на регулятор росту TOR. Однак останнє дослідження виявило інший шлях: кофеїн діє через фермент AMPK (АМФ-активовану протеїнкіназу). Цей елемент працює як клітинний датчик пального — він визначає нестачу енергії та допомагає клітині адаптуватися до умов стресу.

Експерти наголошують, що білок AMPK наявний як у дріжджах, так і в організмі людини. Оскільки він бере участь у відновленні пошкоджень ДНК і регулюванні метаболізму, його активація кофеїном відкриває нові перспективи для вивчення довголіття.

Раніше дослідження вже показували, що кофеїн може керувати біологічним перемикачем, який називається TOR (мета рапаміцину). Він допомагає регулювати ріст клітин у відповідь на доступність їжі та енергії.

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Нагадаємо, дедалі більше досліджень показують позитивні ефекти від споживання кофеїну, чи то втрата жиру, чи то захист від серцево-судинних захворювань.

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