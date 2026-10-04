Остання чашка кави: фахівці назвали годину, після якої кофеїн краде сон

Кава / © pexels.com

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Фахівці назвали точний час, коли варто припинити пити каву, щоб кофеїн не завадив нічному сну.

Як пише Daily Mail, аналіз 24 досліджень показав: останню чашку кави бажано випивати щонайменше за 8,8 години до сну.

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Таким чином, якщо людина лягає спати о 22:00, від кави їй варто відмовитися приблизно о 13:00. Для тих, хто засинає о 21:00, останню чашку краще випити близько полудня.

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Висновки ґрунтуються на дослідженні, опублікованому у 2023 році в журналі Sleep Medicine Reviews. Науковці вивчали, як час і кількість спожитого кофеїну впливають на тривалість та якість сну.

За результатами аналізу, вживання кофеїну пізніше рекомендованого часу було пов’язане із середнім скороченням загальної тривалості сну приблизно на 45 хвилин. Крім того, людям було важче заснути, вони частіше прокидалися вночі та проводили менше часу у фазі глибокого сну.

Дослідники також встановили, що кофеїн може збільшувати час засинання приблизно на дев’ять хвилин і скорочувати ефективність сну.

Для продуктів із високою концентрацією кофеїну час відсікання має бути ще ранішим. За оцінкою дослідників, передтренувальну добавку з кількістю кофеїну, еквівалентною приблизно двом стандартним чашкам кави, слід приймати не пізніше ніж за 13,2 години до сну.

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Наприклад, якщо людина лягає спати о 23:00, таку добавку варто вжити приблизно до 09:30.

Кофеїн впливає на сон, зокрема блокуючи дію аденозину — речовини, яка накопичується протягом дня і сприяє появі сонливості. Через це організм довше залишається у стані бадьорості.

Чутливість до кофеїну відрізняється, тому деяким людям може знадобитися ще раніше відмовлятися від нього.

Нагадаємо, різниця між кавою та чаєм визначається не лише через вміст кофеїну. Нове дослідження вказує на важливість амінокислот.

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