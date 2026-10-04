Десятки тисяч людей без світла: на Полтавщині дрон влучив в енергооб’єкт

Відключення світла (ілюстративне фото) / © Associated Press

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На Полтавщині зафіксували влучання безпілотника по об’єкту енергетичної інфраструктури. Через атаку тимчасово без електропостачання залишилися близько 22 тисяч абонентів.

Про це повідомив Віталій Дяківнич із Полтавської ОВА.

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За його словами, фахівці АТ «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання.

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Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Інші наслідки удару наразі уточнюються.

Раніше ми також писали про перебої з електропостачанням у Києві та області. Зокрема, повідомлення про стрибки напруги й зникнення світла надходили з Броварів та населених пунктів поблизу столиці.

У самому Києві перебої фіксували в різних районах, зокрема у Святошинському, а без електропостачання на певний час залишався ТРЦ Lavina Mall.

Росія готує нову масштабну кампанію ударів по енергетиці

Раніше The New York Times писала, що Україна передала західним партнерам перехоплений російський план системних ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними видання, метою РФ може бути масштабне знеструмлення українських міст, а також перебої з теплом і водопостачанням узимку.

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Особливе занепокоєння викликають можливі удари по розподільчих вузлах поблизу Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

Як зазначало видання, нова кампанія фактично почалася вже наприкінці вересня, коли Росія знову перейшла до масованих атак на українську енергетику ракетами та дронами.

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