Десятки тысяч людей без света: на Полтавщине дрон попал в энергообъект

Отключение света (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Полтавской области зафиксировали попадание беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры. Из-за атаки временно без электроснабжения осталось около 22 тысяч абонентов.

Об этом сообщил Виталий Дьяковнич из Полтавской ОВО.

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По его словам, специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над возобновлением электроснабжения.

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Предварительно, в результате атаки пострадавших нет. Другие последствия удара уточняются.

Ранее мы также писали о перебоях с электроснабжением в Киеве и области. В частности, сообщения о скачках напряжения и исчезновении света поступали из Броваров и населенных пунктов вблизи столицы.

В самом Киеве перебои фиксировались в разных районах, в частности в Святошинском, а без электроснабжения на время оставался ТРЦ Lavina Mall.

Россия готовит новую масштабную кампанию ударов по энергетике

Ранее The New York Times писала, что Украина передала западным партнерам перехваченный российский план системных ударов по энергетической инфраструктуре. По данным издания, целью РФ может быть масштабное обесточивание украинских городов, а также перебои с теплом и водоснабжением зимой.

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Особую обеспокоенность вызывают возможные удары по распределительным узлам вблизи Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Как отмечало издание, новая кампания фактически началась уже в конце сентября, когда Россия снова перешла к массированным атакам на украинскую энергетику ракетами и дронами.

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