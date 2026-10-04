В голубом и черном платьях: Иванка Трамп с 15-летней дочерью похвастались элегантными образами

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп вместе со своей 15-летней дочерью Арабеллой посетила официальный ужин в Белом доме в Вашингтоне. Фотографии их образов Иванка опубликовала в Instagram. На снимках они позировали, держась за руки, улыбались и фотографировались в зеркале.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка появилась в макси-платье нежного ледяно-голубого оттенка. Ее корсетный верх без бретелек был украшен серебристой вышивкой с камнями. Фигурный нижний край корсета украшала бисерная бахрома, спускавшаяся на атласную юбку.

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Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Наряд она дополнила серебристыми туфлями с заостренным носком на каблуках, бриллиантовыми серьгами с каплевидными подвесками и бриллиантовым кольцом. У Иванки была красивая прическа с локонами и боковым пробором, а также макияж с акцентом на глазах.

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Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла появилась в черном платье в пол на тонких бретельках. Наряд имел V-образный вырез спереди, открытую спину и юбку, плавно расширяющуюся к низу. Декоративной деталью стала длинная черная кисточка посередине лифа.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Образ девочка дополнила тонким бриллиантовым ожерельем, удлиненными серьгами и браслетом. Элегантная прическа и макияж смоки-айс завершили лук Арабеллы. На запястьях и у мамы, и у дочери также были тонкие красные нитки.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, в прошлый раз Иванка и ее дочь Арабелла продемонстрировали роскошные образы с церемонии в голубых и желтых нарядах.

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