Киев накрыли перебои со светом: где уже исчезла электроэнергия

Отключение света (иллюстративное фото) / © ТСН

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В Киеве вечером начали сообщать о перебоях с электроснабжением в разных районах столицы. В некоторых местах свет исчезает полностью, в других фиксируют скачки напряжения.

Об этом пишут в столичных соцсетях.

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В частности, перебои с электроснабжением были зафиксированы в ТРЦ Lavina Mall. Также поступают сообщения об исчезновении света в Святошинском районе.

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Кроме того, пользователи пишут о скачках напряжения в других районах Киева, а также в Броварах и населенных пунктах вблизи столицы.

Россия снова усилила удары по энергетике Украины

Ранее мы писали, что Россия снова перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 30 сентября под атакой оказались энергообъекты сразу в 11 регионах. Премьер-министр Сергей Корецкий тогда заявил, что это была первая столь масштабная и комбинированная атака на энергосистему от завершения прошедшего отопительного сезона.

Параллельно россияне расширяют список целей. По словам авиационного эксперта Богдана Долинца, РФ разработала отдельный тип ударного дрона для поражения высоковольтных линий электропередачи. Такие ЛЭП критически важны для передачи электроэнергии между регионами.

Отдельно энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявлял, что российские войска неоднократно атаковали Дарницкую ТЭЦ и линии электропередачи в Киеве, пытаясь создать проблемы с электроснабжением левобережной части столицы.

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The New York Times также писала, что Украина передала партнерам информацию о российском плане масштабных зимних ударов по энергетике. Среди потенциальных целей назывались распределительные узлы вблизи Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

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