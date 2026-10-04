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Кто стоит за ударами по мостам Киева: аналитики заметили след «элитной» бригады РФ
К ударам по мостам в Киеве могла быть причастна 50-я российская бригада беспилотных систем «Варяг». Пропагандистские кадры атаки на Южный мост содержат символику этого подразделения.
К ударам по мостам в Киеве российское командование могло привлечь элитную группировку войск — 50-ю бригаду беспилотных систем «Варяг». Ранее это подразделение системно терроризировало гражданское население Юга Украины.
О возможном привлечении этой бригады сообщает Defense Express.
Атаковать мосты в Киеве может российская бригада беспилотных систем «Варяг»
На возможную причастность подразделения к воздушным налетам на столицу указывают сами же россияне. Опубликованные пропагандистами кадры удара по Южному мосту были маркированы официальной символикой «Варяга».
Это говорит о том, что бригада действует по четкому плану и целенаправленно атакует городскую инфраструктуру столицы.
Во вражеской военной иерархии бригаду считают аналогом российского центра «Рубикон». Бригаду создали на основе другой бригады беспилотных систем ГРОМ «Каскад», которую в прошлом году перевооружили «Шахедами». По своей численности «Варяг» может превосходить стандартные российские полки беспилотных систем в полтора-два раза.
К тому же, россияне существенно изменили тактику: вместо стационарных площадок операторы бригады применяют мобильные пусковые комплексы на базе грузовиков КАМАЗ. Этот подход ставит новые задачи перед украинскими военными, которые должны не только сбивать дроны в небе, но и охотиться на расчеты и точки их запуска.
Атаки на мосты Киева могут повлиять на цены
Напомним, последние атаки врага реактивными дронами на Южный мост в Киеве вызвали сложности с передвижением между берегами Днепра. Главный консультант Национального института стратегических исследований, экономист Иван Ус, отмечает: если такие удары станут регулярными, власти придется ограничивать движение, что негативное повлияет на всю экономику Украины.
Среди основных рисков эксперт выделяет потерю времени и сил работниками, уменьшение доходов малого бизнеса и городского бюджета, удорожание товаров из-за усложненной логистики и постоянного психологического давления.
Киевлянам советуют по возможности переходить на удаленную работу или арендовать жилье на берегу, где находится рабочее место. В случае критического усложнения сообщения самым быстрым решением станет запуск речного транспорта, паромов и понтонов, в то время как идея строительства тоннелей или использования объездных мостов за городом нереалистична.
Полное уничтожение всех мостов в Киеве экономист считает маловероятным, поскольку капитальные переправы почти невозможно разрушить только с воздуха без физического подрыва.