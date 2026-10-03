РФ атаковала Северный мост в Киеве: какие последствия

РФ прицельно бьет по мостам / © Getty Images

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Утром субботы, 3 октября, российский ударный беспилотник атаковал Северный мост в Киеве, в результате чего было повреждено дорожное полотно и контактную троллейбусную сеть.

Об этом сообщили в КГГА.

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«В результате вражеского удара на Северном мосту повреждена контактная сеть. На месте продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса. После завершения работ движение будет восстановлено всеми полосами», — говорится в сообщении.

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В КГГА обнародовали временную схему организации движения общественного транспорта, курсирующего через переправу:

Троллейбусные маршруты №№ 29, 30, 31, 47 курсируют по сокращенной схеме — от улицы Милославской до Дарницкой площади.

Движение троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47 организовано соответственно от железнодорожной платформы «Куреневка», станции метро «Лукьяновская», улицы Кадетской рощи и станции метро «Минская» до станции метро «Почайная».

Что известно об атаке по Северному мосту 3 октября

Утром в субботу, 3 октября, российский беспилотник атаковал Северный мост Киева, движение по нему было перекрыто. Это второй столичный мост поврежден ударами российских БпЛА за прошедшие три дня.

Минобороны РФ в своем заявлении 3 октября признало удар по Северному мосту в Киеве и подчеркнуло, что он «обеспечивал перебрасывание войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ».

1 октября войска РФ нанесли, по меньшей мере, три удара БпЛА по Южному мосту в столице. Днем два дрона попали вблизи опорной части моста. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостанавливали. Вечером российский дрон третий раз ударил по объекту, попав в дорожное полотно.

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