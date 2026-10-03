Путин вновь возлагает надежды на генерала "Мороза": что грозит столице и выдержит ли Киев зиму

Киев готовится к суровой зиме / © ТСН

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Россия возобновила массированные удары по энергетике, начав очередную зимнюю кампанию, чтобы заморозить Украину. Больше всего ударов страна-террорист сейчас наносит по столице и области. Однако на этот раз Киев готовился к зиме гораздо тщательнее. На меры в рамках плана устойчивости государство и город выделили поровну примерно 20 миллиардов гривен.

Что удалось сделать для защиты и обеспечения автономности критически важной инфраструктуры и почему планы россиян устроить апокалипсис в столице вряд ли увенчаются успехом — в материале корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

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Австрийские когенерационные станции под железобетонной защитой

Мощная когенерационная станция, расположенная рядом с одним из столичных энергообъектов, может одновременно производить электричество и тепло, а в качестве топлива использует газ. На создание таких объектов в Киеве ушло почти два года, начиная ещё с 2024 года.

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Над этой станцией возведены металлические антидроновые конструкции — внешняя оболочка защиты второго уровня, а также армированные железобетонные стены толщиной в метр. Все это рассчитано на то, чтобы защитить объект от прямого попадания «Шахеда» и от обломков ракет. От прилета баллистических ракет это, к сожалению, не спасет.

Сама когенерационная станция, скрытая под этой железобетонной оболочкой, была изготовлена в Австрии по специальному заказу. Это не типовое изделие, а фактически конструктор: чтобы обеспечить высокую мощность — 10 мегаватт электроэнергии и 8 мегаватт тепла — несколько когенерационных установок смонтировали в одну станцию. В условиях блэкаута только такие крупные станции смогут работать автономно.

«Когенерационные установки не работают, когда в сети пропадает электроэнергия. Только установки такого типа могут работать в сети, переходить в так называемый „островной режим“ — то есть вырабатывать электроэнергию, питать объекты и не останавливаться. В основном эти небольшие когенерационные установки контейнерного типа просто выходят из строя, и всё. Для них нужна сеть, тогда они могут что-то отдавать в сеть. И это тоже было нашей целью — чтобы эти объекты были самодостаточными», — рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Когенерационная станция / © ТСН

С подобными вызовами еще ни одна страна мира не сталкивалась, поэтому украинцам приходится быть первопроходцами. Сейчас совместно с оператором электросетей ДТЭК проходят учения: специалисты отрабатывают подключение новых объектов генерации к системе и маневрирование в случае блэкаута, чтобы электроэнергия от автономных объектов могла питать критическую инфраструктуру города.

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«В обычных условиях такая станция находится под управлением диспетчеров „Укрэнерго“ и производит электроэнергию и тепло. В чрезвычайной ситуации она выполняет функцию резервного источника электроэнергии для основного объекта критической инфраструктуры, рядом с которым расположена. Не дай бог, если крупный объект будет поврежден, и нам понадобится время на ремонт — соответственно, этот объект будет работать как электрогенератор и частично как теплогенератор, способный заменить основной объект», — объясняет чиновник.

Дефицит мощностей и электроснабжения водоканала

Помимо крупных станций, Киев закупает и более компактные когенерационные установки — контейнеры мощностью 2,5–3 мегаватта. В целом мощность такой автономной генерации, с учетом защиты и прокладки инженерных сетей, составила 60 мегаватт. К концу года заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев прогнозирует рост этого показателя до 200 МВт.

Впрочем, этого хватит лишь на объекты критической инфраструктуры — о снабжении жилых домов речь пока не идет, ведь столица потребляет почти в десять раз больше — 1950 мегаватт электроэнергии.

Для каждого объекта критической инфраструктуры приходится искать индивидуальное решение:

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Для небольшой котельной может хватить дизельного генератора.

Для водоканала возводят дизельные электростанции. Это дорогая энергия, но только так можно запустить мощные насосы.

«Там мы устанавливаем дизельные электростанции в соответствии с планом обеспечения устойчивости. Почему дизельные, а не газовые? Потому что „Водоканал“ — это большие насосы, которые нужно приводить в действие. Газовые установки не обеспечивают высокого крутящего момента, им сложно запускать что-то мощное. Мы частично решили эту задачу, но до конца года нам необходимо построить электростанции мощностью 23 МВт, чтобы обеспечить электроснабжение основных объектов „Водоканала“ и избавить их от зависимости от внешнего электроснабжения», — отмечает Петр Пантелеев.

Резервные котельные и строительство новых теплотрасс

Кроме того, в столице продолжают строить новые котельные в качестве резервных источников тепла для жилых районов на случай выхода из строя ТЭЦ.

«Если в прошлом году примерно 65% домов не имели альтернативных источников тепла, обеспечивавших их отоплением, то сейчас речь идет о 20, максимум 25% таких домов. Все остальные, при условии, что вышел из строя один источник тепла, могут быть обеспечены теплом из другого источника», — констатируют в городской администрации.

Резервный источник отопления должны получить, в частности, жители жилого массива Теремки, которые прошлой зимой остались без тепла из-за разрушения российскими ракетами ТЭЦ-4. Для этого строится новая теплотрасса, работы планируется завершить до конца года. Строительство объекта задержалось из-за протестов местных активистов против вырубки деревьев в зеленой зоне, однако проект был переработан, чтобы свести к минимуму ущерб окружающей среде.

«Это один из важнейших проектов для города Киева на сегодняшний день. Около 200 домов, учебные заведения и медицинские учреждения и прочее, более 50 тысяч человек — это нельзя сравнивать с какими-то другими вещами, даже с деревьями. Тем более что мы сократили количество деревьев, которые нужно срубить, до 5–10 вместо 170, как планировалось», — подчеркнул Пантелеев.

Новые угрозы: «Шахеды» с тепловизорами и реактивные боеприпасы

Однако и резервная генерация тепла оказывается под угрозой. Существует риск, что россияне будут пытаться выводить из строя даже небольшие котельные — у врага уже появляются «Шахеды» с тепловизорами. Спрятать работающую котельную от такого БПЛА будет непросто.

Заменить три крупных столичных ТЭЦ другими источниками тепловой энергии — задача, которая на данный момент невыполнима. Основные станции отремонтировали и установили защиту вокруг наиболее уязвимых блоков.

«Что касается ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, то, на мой взгляд, на данный момент сделано все, что только можно было сделать для обеспечения защиты. Насколько я вижу, там в этом году выполнен очень большой объём работ. И, поверьте, это совершенно иная ситуация по сравнению с тем, что было год назад. Прошедшая зима стала катализатором изменения отношения. Все осознали угрозу. Это межсезонье было использовано очень активно. Мы гораздо лучше защитили ключевые элементы систем. Но нужно понимать, что защитить их полностью невозможно», — оценивает ситуацию эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В сфере энергетической обороны россияне ищут уязвимые места. Впервые именно в Киеве оккупанты применили на реактивном «Шахеде» боезаряд кумулятивно-режущего типа, которым буквально срезали электроопору ЛЭП. Очевидно, в дальнейшем их целями могут стать высоковольтные линии электропередач. Способа защитить каждую ЛЭП не существует, поэтому придется постоянно проводить оперативные ремонты.

Проблема финансирования и замораживания расходов

Обеспечение Киева резервными источниками электроэнергии для жилых домов пока остается долгосрочной целью. Чтобы обеспечить выработку электроэнергии, составляющую хотя бы половину от нынешнего объема потребления, потребуется около 100 миллиардов гривен и 3–4 года работ.

В настоящее время возникли серьезные трудности с финансированием. Из-за бюджетного кризиса правительство заморозило финансирование части капитальных расходов. Это коснулось как проектов Агентства по восстановлению по подготовке к зиме, так и программ местных органов власти. Все платежи проходят через Госказначейство, которое в настоящее время блокирует расходы независимо от источника происхождения средств.

Власти надеются, что финансирование будет разморожено в конце года, однако это напрямую зависит от регулярности поступления западной финансовой помощи.

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