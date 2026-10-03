Киев в огне и направляется в блекаут: эксперт рассказал, что нужно сделать каждому киевлянину уже сейчас

Отключение света / © ТСН

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Россия снова усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. После ударов по энергетическим объектам начались первые отключения света, а по данным разведки, российские обстрелы могут продолжаться и дальше. Среди целей РФ отключение украинских атомных электростанций от сети, полная изоляция Киева от внешнего электроснабжения и уничтожение энергетической инфраструктуры промышленного востока Украины.

Какой может быть эта зима, угрожают ли Киеву длительные отключения света, тепла и воды, насколько город готов к отопительному сезону и что жителям многоэтажек стоит сделать уже сейчас — рассказал комментарии ТСН.ua эксперт в сфере ЖКХ, энергетики и тарифной политики Олег Попенко.

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К чему готовиться зимой: отключение света по 12 часов

По словам Олега Попенко, готовиться к возможным проблемам с энергоснабжением нужно было гораздо раньше. Он подчеркивает, что ответственность за подготовку лежит не только на жителях, но, прежде всего, на органах местного самоуправления и центральной власти.

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«Если мы говорим в краткосрочной перспективе, то начинать готовиться нужно было еще в конце прошлого отопительного сезона, когда мы поняли, что россияне просто будут разрушать все», — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, подготовка к зиме оказалась недостаточной: часть проектов не была реализована, хотя некоторые работы все же провели.

Попенко призывает украинцев рассчитывать на то, что отключения электроэнергии будут и не исключает, что они могут быть длительными. Ситуация в Киеве и области, по его словам, уже показала последствия ударов по энергетическим объектам.

«У нас уже есть отключение света в связи с разрушениями. И это при том, что погодные условия далеко не зимние», — подчеркнул он.

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Эксперт обратил внимание на удары по Трипольской ТЭС и киевской ТЭЦ-5. По его словам, после атак часть потребителей в Киеве удалось заживить, однако полной информации о количестве оставшихся без электроэнергии людей не обнародовали. В то же время после поражения Трипольской ТЭС отключения начались и в Киевской области.

Попенко предполагает, что уже осенью, в частности, в октябре и ноябре, украинцы могут столкнуться с отключениями продолжительностью 8, 10 или даже 12 часов.

«Если будет разрушено полностью, а ведь это совершенно не исключено, если они будут остановлены вместе с тем, что будут разбиты и подстанции, мы снова можем быть углублены, как прошлый год, когда дома были без тепла, без воды, без канализации», — предупредил эксперт.

Он отметил, что в таком случае проблемы затронут не все районы одинаково, однако часть домов может остаться без базовых коммунальных услуг.

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Готов ли Киев к зиме: сотни домов могут быть под угрозой

Оценивая подготовку столицы к отопительному сезону, Попенко отметил, что в отдельных районах провели работы по замене электрического оборудования в домах, обслуживаемых управляющими компаниями. На другие выделили деньги поздно, поэтому этого сделать до холодов уже не успеют.

По мнению Попенко, из-за недостаточной подготовки и отсутствия решений для части многоквартирных домов риск перебоев с теплом и водой остается существенным.

«Однозначно, отключения будут и будут велики. Я думаю, что будут десятки или сотни домов, которые будут сидеть также без тепла, без воды, без ничего«, — заявил он.

Подготовка к зиме: что нужно срочно делать жильцам многоэтажек

Олег Попенко советует жителям многоэтажек не ждать проблем с отоплением, а уже сейчас проверить состояние домовых систем и позаботиться о резервном питании. Особенно это касается высот, где без электроэнергии могут остановиться насосы, необходимые для подачи тепла на верхние этажи.

По словам эксперта, минувшей зимой в некоторых домах отопление формально работало, но тепло не доходило до верхних этажей. В домах до пятого этажа оно могло подаваться благодаря давлению в общей системе, тогда как для более высоких этажей требуется работа насосов.

«Все дома выше пятого этажа люди должны собраться и установить себе резервные источники питания», — подчеркнул Попенко.

Он привел пример собственного дома, где жильцы самостоятельно собрали деньги на инверторы и аккумуляторы. В доме 52 квартиры и каждая семья внесла по 1,5 тыс. грн.

«Мы купили инверторы с аккумуляторами, у нас заработали все насосы, квартира стала 18-20 градусов, и все остались довольны», — рассказал эксперт.

Попенко отметил, что жильцы могут совместно приобрести накопители энергии, инвертор или мощный генератор для обеспечения работы насосного оборудования и лифта.

Он привел ориентировочный пример для 16-этажного дома с 8–10 квартирами на этаже, где такое оборудование может потребовать около 800 тыс. грн.

В то же время, эксперт советует не ограничиваться резервным питанием, а провести полную проверку инженерных систем дома.

В первую очередь нужно осмотреть трубы отопления, водоснабжения и канализации в подвалах. Если они изношены, их следует заменить самостоятельно или добиться проведения работ от управляющей компании, ЖЭКа, ОСМД, ЖСК или частного управляющего.

Также необходимо проверить электрическую систему. Особое внимание следует уделить щиткам на этажах, щитовой в подвале и состоянию проводки, особенно в домах 30-40 лет.

«Если у вас не управляющая компания, в которой заменили полностью электрическую часть, пожалуйста, проверяйте, меняйте щитки, щитовые или заставляйте тех же управляющих. Это нужно было сделать давно, делайте это сейчас», — говорит Попенко.

Еще один шаг, который может помочь сохранить тепло, — замена окон в подъездах. По словам эксперта, это может дать до 15% экономии тепла. Для пятиэтажного дома замена пяти окон, по его словам, может стоить около 1,5 тыс. грн.

Попенко отмечает, что общее имущество многоквартирного дома — ответственность самих жильцов, поэтому им следует объединяться и решать вопросы подготовки вместе. Если собственных средств не хватает, он советует обращаться за помощью к местным депутатам.

Стоит ли киевлянам выезжать на зиму

Отдельно Попенко предлагает жителям подумать, есть ли у них возможность временно выехать из Киева в случае длительных проблем с коммунальными услугами. В то же время он отмечает, что такой вариант доступен далеко не всем.

По словам эксперта, для переезда в частный дом или на дачу нужны деньги, продукты, генератор, аккумуляторы и другие запасы. Он оценивает необходимый финансовый резерв для такого переезда примерно в 200–250 тыс. грн, если человек еще не приобрел нужное оборудование.

В то же время для многих киевлян, работающих учителями, медсестрами, продавцами и получающих 15–20 тыс. грн в месяц, выезд может быть невозможен из-за финансовых ограничений и необходимости ежедневно добираться на работу, говорит эксперт.

В качестве альтернативы Попенко предлагает рассмотреть возможность объединиться с родственниками или знакомыми, имеющими дачу или частный дом.

«Если есть возможность объединиться, например, есть там тещина дача, и вы там будете, и взять с собой двух-трех соседей, туда уехать, и определенное время там как-нибудь пережить, то это вариант. И также об этом нужно думать сейчас», — отметил эксперт.

Особое внимание он советует уделить людям, которые не смогут самостоятельно покинуть квартиру в случае остановки лифтов. Речь идет о маломобильных жителях, людях с инвалидностью и пожилых людях, в том числе тех, кому более 80 лет, проживающих сами.

Попенко обращает внимание на проблему учета таких жителей и организации помощи им. По его словам, людям в домах следует заранее выяснить, кто из соседей может нуждаться в поддержке во время длительных отключений.

Как подготовить квартиру к зиме: что стоит сделать уже сейчас

Кроме подготовки дома, стоит позаботиться и о собственной квартире. Перед похолоданием проверьте окна и входную дверь, подготовьте альтернативное освещение, зарядные устройства и вещи, которые помогут согреться во время отключения.

1. Утеплите окна и двери

Проверьте, нет ли сквозняков. Небольшие щели закройте силиконовыми или самоклеящимися уплотнителями. При необходимости используйте соответствующую пленку для окон.

2. Подготовьте освещение

Проверьте аккумуляторные лампы, фонарики, USB-светильники и повербанки. Зарядите устройства и уложите их в доступном месте. Не накрывайте светодиодные приборы тканью.

3. Соберите вещи для согревания

Подготовьте теплые одеяла, пледы, термоодеяло, грелку, термос и многослойную одежду. Для сна можно использовать дополнительное одеяло или исправный электроплед в соответствии с инструкцией.

4. Позаботьтесь о сохранении тепла

Не заставляйте батареи мебелью и не закрывайте ее плотными шторами. По возможности установите по радиаторам теплоотражающий материал. Если отопление исчезнет, проводите больше времени в одной комнате, закрывая дверь в другую.

5. Сделайте запас необходимого

Сохраняйте дома запас питьевой воды, продуктов, не требующих приготовления, батареек и кабелей для зарядки. Проверьте исправность электроприборов, которыми вы планируете пользоваться зимой.

6. Позаботьтесь о влажности

Если квартира долго остается холодной, на поверхностях может скапливаться конденсат. Для небольших помещений можно использовать бытовые влагопоглотители, следуя инструкциям и держа их подальше от детей и животных.

Что проверить перед похолоданием

Проверить окна, двери и уплотнители

Зарядить павербанки, аккумуляторные лампы и фонарики

Подготовить батарейки и кабели

Собрать теплые одеяла, пледы, грелки и термос.

Проверить исправность электроприборов

Подготовить запас воды и продуктов без необходимости приготовления

Убедитесь, что радиаторы не заставлены мебелью

Проверить, можно ли сохранить тепло в одной комнате

По возможности подготовить влагопоглотитель

Договориться с соседями о помощи маломобильным жителям

Олег Попенко подчеркнул, что подготовка к зиме касается не только отдельной квартиры, но и всего дома.

Проверка труб и электросетей, резервное питание насосов и лифтов и договоренности между соседями могут иметь решающее значение, если коммунальные услуги будут недоступны длительное время.

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