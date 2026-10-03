«Была силой, которая может сдвинуть все»: на фронте погибла медик Иванна "Гайка" Куценко

Иванна Куценко

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33-летняя морская пехотинка и боевой медик Иванна «Гайка» Куценко погибла ночью 1 октября во время вражеских артиллерийских обстрелов.

О гибели военной сообщили в антиавторитарной волонтерской сети «Коллективы солидарности».

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Что известно об Иванне Куценко

Иванна Куценко служила в 39-й отдельной бригаде морской пехоты, где была старшей боевой медикиней.

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В Сумском профессиональном медицинском колледже, где училась Иванна, рассказали, что она отправилась на позиции, чтобы заменить побратимов, с мая выполнявших боевые задания.

«Иванна была среди тех, кто каждый день находится там, где особенно нужны мужество, выдержка и готовность спасать жизнь. Она выполняла свой долг и оставалась рядом с нуждающимися в помощи», — вспомнили о ней в колледже.

Иванна была родом из Рубежного в Луганской области. После начала полномасштабного вторжения она работала в гуманитарных проектах, помогая женщинам и детям с прифронтовых территорий. Впоследствии присоединилась к войску.

Иванна Куценко

Куценко была феминисткой и соучредителем общественной организации «Билкис», отстаивающей права женщин и ЛГБТКИ+ сообщества. Также она была инициатором социальной инициативы «Годівнички» с горячими обедами для бездомных и малообеспеченных людей и соорганизатором проекта «Пространство вещей».

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В организации «Билкис» рассказали, что Иванна была веганкой, любила велосипеды, приключения, фриганство и мир муми-троллей.

«Феминистка, веганка, любительница велосипедов, приключений, фриганства и мира муми-троллей. Гайка была силой, которая может сдвинуть все и бросить вызов любой системе. Она была солнцем, энергией, вдохновением», — отметили в «Билкисе».

В «Коллективах солидарности» Иванну вспоминают как человека, который не боялся бросать вызов системе и поддерживал других женщин, которые хотели присоединиться к войску.

Иванна Куценко

«Анархистка, феминистка, веганка, просветительница, морская пехотинка, наша хорошая товарища и подруга. Она была воплощением вдохновения и сопротивления: искренней, упрямой, живой. „Гайка“ проложила свой путь морской пехотинки сквозь предубеждения и сексистские преграды армейской системы, чтобы наконец быть наравне со своими собратьями на тяжелых боевых выходах», — рассказали в сети.

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В Коллективах солидарности также отметили, что опыт Иванны остался задокументированным во многих интервью, лекциях и разговорах. Она выступала с лекциями, писала статьи и сказки, занималась самиздатом, фриганила, исследовала свалки и жизнь на них.

«Я чувствовала, что буду лупить дальше эту скалу, и это даст какой-то результат», — цитируют слова Иванны в «Коллективах солидарности».

О дате и месте прощания с Иваном Куценко сообщат дополнительно.

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