Россия якобы готовит сильнейший удар по Украине: что о нем говорят на Западе и военные эксперты

Россия, по данным западного медиа, может готовить очередную массированную атаку по Украине. / © ТСН

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Война России против Украины продолжится массированной атакой по энергетике — такой прогноз сделало западное издание The New York Times, ссылаясь на перехваченный план РФ. Согласно информации NYT, Россия планирует использовать до 1 тысячи ракет, дронов и авиабомб, чтобы наносить удары по распределительным узлам возле украинских АЭС, также, по данным этого издания, отдельные планы РФ по Киеву, Одессе и Харькову.

Опрошенные ТСН.ua украинские военные эксперты прокомментировали такие утверждения, но с определенной поправкой и уточнениями, опираясь на реалии.

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«Когда у России был пик возможностей, среди которых было множество, например ракетоносителей, они использовали около 100 ракет (такое количество одновременно РФ выпускала в октябре, ноябре и декабре 2022 года)», — говорит военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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По его словам, важно учитывать то, что с тех пор армия оккупантов потеряла определенное количество кораблей, которые были именно ракетоносителями, подводную лодку, которая также была ракетоносителем, почти 30% самолетов-ракетоносителей.

Ступак при этом отмечает, что 1000 ракет россияне могут использовать в течение нескольких этапов, запуская до 100 ракет одновременно.

«Россия производит много дронов. Пик был в мае 2026 года, когда ее армия запустила по Украине более 8 тысяч БПЛА разных типов (в пересчете на дни — 263 БПЛА в сутки — Ред.)», — приводит статистику Ступак.

По его мнению, в преддверии наступления холодов россияне могут пытаться атаковать одну из крупных ГЭС Украины.

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Но, по его словам, не только энергосистема может стать целями россиян, но известные объекты культурного наследия.

«Чтобы посеять больше страха и паники, мол, смотрите, нет у вас ни культуры, ни памятников. Но, в первую очередь, могут пытаться атаковать то, что зарабатывает деньги — экономику нашей страны», — предполагает аналитик.

Кроме того, он выражает уверенность, что в преддверии отопительного сезона возможна еще большая эскалация воздушной войны.

«Путин не хочет идти ни на одно перемирие. Он сказал об этом. Я думаю, что Россия будет делать акцент. Но есть и такая информация, что в течение одного из последних дней эффективность сбития дронов достигла 85%. Я еще не верифицировал это и не готов сказать, что это будет и дальше так. Если это так, то есть шансы на выравнивание ситуации», — говорит Ступак.

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Повлияют ли на войну удары украинской баллистики

На днях президент Украины Владимир Зеленский показал запуск первой украинской тактической баллистической ракеты FP-7. По его словам, силы обороны Украины впервые успешно применили ее в бою.

«Был показан пуск, а не показано, куда она прилетела. Окей, баллистика важна, я уверен, что она сыграет свою роль. Но есть вопрос: насколько ритмично эти ракеты будут производиться. Если одна в течение двух месяцев — возникают вопросы. Второе: насколько ракета эффективна, когда прилетает. Важно то, насколько она точна. Если отклонение, например, 300 метров, то толку от такой ракеты мало. И третье: насколько эффективно россияне смогут с такими ракетами бороться».

В свою очередь, военный блоггер Сергей Мисюра, часто анализирующий российские атаки по Украине, их интервалы и цели, в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что в ближайшее время враг будет пытаться бить по мостам и логистике.

«Бизнес дальше будет страдать. Враг будет нагнетать депрессию перед началом отопительного сезона, демонстрировать злобу людей вместе с ботами в социальных сетях», — прогнозирует Мисюра.



Что касается украинской баллистики, он высказался следующим образом: «Запущена одна ракета — это еще не наличие баллистики у нас. «Точка-У» также баллистика, хотя нет ракет, но есть пусковые. Кто-то может передать ракеты. Но здесь дальность в 70 км большую роль не сыграет. Ракета FP-7 — мы тоже не знаем ее нормальной дальности, но я думаю, что до 300 км ее можно «допилить». Здесь уже можно будет совершать бой между баллистическими пусковыми, кто первым найдет кого».

Также он добавляет: «А баллистика на 800 км уже позволит долететь до Москвы. Но из-за плотного кольца ПВО — там залп должно быть больше 100 ракет. Чего у нас еще много времени не будет. Поэтому нынешняя одна ракета полетела в сторону россии — критического ничего не делает. Кроме радости, что скоро она уйдет в серию».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин собирает новое гигантское войско для войны в Украине. Эксперт высказался по поводу того, на какие направления Россия отправит личный состав.

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