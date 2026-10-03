Росія нібито готує найбільш масований удар по Україні: що про нього кажуть на Заході та військові експерти

Росія, за даними західного медіа, може готувати чергову масовану атаку по Україні. / © ТСН

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Війна Росії проти України продовжиться наймасованішою атакою по енергетиці — такий прогноз зробило західне видання The New York Times, посилаючись на перехоплений план РФ. Згідно інформації NYT, Росія планує використати до 1 тисячі ракет, дронів та авіабомб, щоб наносити удари по розподільчих вузлах біля українських АЕС, також, за даними цього видання, окремі плани РФ має щодо Києва, Одеси та Харкова.

Опитані ТСН.ua українські військові експерти прокоментували такі твердження, але з певною суттєвою поправкою та уточненнями, спираючись на реалії.

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«Коли у Росії був пік можливостей, серед яких були безліч, наприклад, ракетоносіїв, вони використовували близько 100 ракет (таку кількість одночасно РФ випускала у жовтні, листопаді та грудні 2022 року)», — каже військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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За його словами, важливо враховувати те, що відтоді армія окупантів втратила певну кількість кораблів, які були саме ракетоносіями, підводний човен, який також був ракетоносієм, майже 30% літаків-ракетоносіїв.

Ступак при цьому зазначає, що 1 тисячу ракет росіяни можуть використати протягом декількох етапів, запускаючи до 100 ракет одночасно.

«Росія виготовляє багато дронів. Пік був у травні 2026 року, коли її армія запустила по Україні понад 8 тисяч БПЛА різних типів (у перерахунку на дні — 263 БПЛА щодоби — Ред.)», — наводить статистику Ступак.

На його думку, напередодні настання холодів росіяни можуть намагатися атакувати одну з великих ГЕС України.

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Але, за його словами, не тільки енергосистема може стати цілями росіян, а й відомі об’єкти культурної спадщини.

«Щоб посіяти більше страху та паніки, мовляв, дивіться, немає у вас ні культури, ні пам’ятників. Але у першу чергу можуть намагатися атакувати те, що заробляє гроші — економіку нашої країни», — припускає аналітик.

Крім того, він висловлює впевненість, що напередодні опалювального сезону можлива ще більша ескалація повітряної війни.

«Путін не хоче йти на жодне перемир’я. Він про це сказав. Я думаю, що Росія буде робити акцент. Але є і така інформація, що протягом одного з останніх днів ефективність збиття дронів сягнула 85%. Я ще не верифікував це і не готовий сказати, що це буде і далі так. Якщо це так, то є шанси на вирівнювання ситуації», — каже Ступак.

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Чи вплинуть на війну удари українською балістикою

Днями президент України Володимир Зеленський показав запуск першої української тактичної балістичної ракети FP-7. За його словами, сили оборони України вперше успішно застосували її в бою.

«Було показано пуск, а не показано, куди вона прилетіла. Окей, балістика важлива, я впевнений, що вона зіграє свою роль. Але є питання: наскільки ритмічно ці ракети будуть виготовлятись. Якщо одна протягом двох місяців — то виникають питання. Друге: наскільки ракета є ефективною, коли прилітає. Важливо те, наскільки вона точна. Якщо відхилення, наприклад, 300 метрів, то користі від такої ракети мало. І третє: наскільки ефективно росіяни зможуть з такими ракетами боротись».

Своєю чергою, військовий блогер Сергій Місюра, який часто аналізує російські атаки по Україні, їхні інтервали та цілі, в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що найближчим часом ворог буде намагатися бити по мостам та логістиці.

«Бізнес далі буде страждати. Ворог нагнітатиме депресію перед початком опалювального сезону, демонструватиме злість людей разом із ботами в соціальних мережах», — прогнозує Місюра.



Щодо української балістики він висловився наступним чином: «Запущена одна ракета — це ще не наявність балістики у нас. «Точка-У» також балістика, хоча немає ракет, але ж є пускові. Хтось може передати ракети. Але тут дальність у 70 км великої ролі не зіграє. Ракета FP-7 — ми ж також не знаємо її нормальної дальності, але я думаю, що до 300 км її можна «допиляти». Тут вже можна буде грати бій між балістичними пусковими, хто першим кого знайде».

Також він додає: «А балістика на 800 км вже дасть можливість долетіти до Москви. Але через щільне кільце ППО — там залп має бути більше 100 ракет. Чого у нас ще багато часу не буде. Тому, нинішня одна ракета полетіла в сторону росії — критичного нічого не робить. Окрім радості, що скоро вона піде в серію».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Путін збирає нове гігантське військо для війни в Україні. Експерт висловився щодо того, на які напрямки Росія відправить особовий склад.

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