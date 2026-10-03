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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Козорогами
Козороги — десятий знак зодіакального кола, що належить до стихії Землі, що значною мірою визначає властиві їм якості.
Їх вирізняють залізна дисципліна, працьовитість, практичність, цілеспрямованість, відповідальність та вміння в будь-якій ситуації бачити перспективу, тобто мислити стратегічно.
Однак водночас у Козорогів є й такі риси, які оточення вважає скоріше негативними, ніж позитивними: емоційна скупість, надмірний перфекціонізм, неприйняття змін та невміння пристосовуватися й підлаштовуватися під обставини.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Козорогами.
Рак
Ракам як найемпатичнішому знаку зодіакального кола дуже важко спілкуватися з Козорогами, які рідко виявляють свої емоції, намагаючись здаватися стриманими та холодними. Раки в таких стосунках страждають, розуміючи, що їхні почуття не поділяють і не цінують — для них це нестерпно.
Овен
Овни, які в більшості випадків діють стрімко й імпульсивно, навряд чи знайдуть спільну мову з Козорогами, які прораховують кожен свій крок і передбачають можливі наслідки. Не менше Овнів дратує й той факт, що Козороги помиляються набагато рідше, а тому залишають за собою останнє слово.
Водолій
Водоліїв дратує здатність Козорогів розглядати всі питання з практичної — і навіть технічної — точки зору, тоді як самі вони мислять креативно і дивляться на будь-які життєві обставини під незвичним кутом зору. У результаті Водолії вважають Козорогів примітивними, а Козороги — Водоліїв легковажними та безвідповідальними.
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