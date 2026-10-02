Кара Делевінь в оксамитовому жакеті на голе тіло прийшла на модний показ

Кара Делевінь / © Getty Images

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Кара Делевінь відвідала показ жіночої колекції Tom Ford весна/літо 2027, який відбувся на Вандомській площі у межах Тижня моди в Парижі.

Знаменитість постала там в оксамитовому костюмі темно-фіолетового кольору. Він складався з прямих штанів й однобортного приталеного жакета. Кара жакет не застібала, тож сміливо демонструвала своє декольте.

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Кара Делевінь / © Getty Images

Лук модель доповнила червоним ременем, бордовим клатчем з крокодилячим тисненням і гостроносими крокодилячими туфлями винного відтінку. На обличчі у неї були окуляри із зеленкуватими лінзами у темно-бежевій оправі, а на руках — каблучки.

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Волосся Делевінь зібрала у недбалий високий пучок з чубчиком, зробила макіяж з нюдовою помадою і червоний манікюр.

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