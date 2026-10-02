Польща готується до війни: новий закон має змінити систему оборони

Польське військо / © Associated Press

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У Польщі триває робота над законопроєктом про оборонну готовність держави, який має посилити систему управління обороною та дозволити швидше реагувати на зовнішні загрози. Документ, зокрема, має спростити перекидання польських та союзницьких військ у критично важливі райони ще до формального запровадження воєнного стану.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

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Законопроєкт розробляє Міністерство національної оборони Польщі. Наразі документ перебуває на етапі внутрішньовідомчих погоджень, тому остаточні положення ще можуть змінитися.

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У Міноборони підтвердили Rzeczpospolita факт підготовки документа.

Для чого Польщі новий закон

Основною метою законопроєкту в польському оборонному відомстві називають посилення оборонних спроможностей країни та вдосконалення взаємодії між Збройними силами і службами, відповідальними за внутрішню безпеку.

Документ також має адаптувати чинне законодавство до сучасних загроз, зокрема гібридних атак, кібератак та дезінформації. Окремий акцент зроблено на підготовці органів державної та місцевої влади до роботи в умовах підвищеної або повної оборонної готовності.

У Rzeczpospolita зазначають, що законопроєкт має заповнити прогалину між функціонуванням держави у мирний час та формальним запровадженням воєнного стану.

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Війська зможуть швидше переміщувати

Одним із ключових завдань документа є вдосконалення системи управління обороною та створення умов для швидшого перекидання військ у райони, де виникає загроза. Йдеться також про можливість переміщення союзницьких сил.

Проєкт передбачає пов’язування польського Плану оборонного реагування із союзницькою системою НАТО NATO Response System, а також підготовку необхідної інфраструктури.

Крім того, планується розширити коло органів і структур, які братимуть участь у системі постійних чергувань та управлінні обороною держави. Законопроєкт має чіткіше визначити завдання і повноваження органів публічної адміністрації у сфері оборони.

Зміни стосуватимуться не лише військових

Нові правила мають охопити й немілітарну сферу. Зокрема, передбачається вдосконалення оперативного планування, оборонного програмування, підготовки державних органів та проведення оборонних навчань.

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Також планується врегулювати роботу цивільних працівників на командних пунктах та оновити правила проведення навчань і оборонних курсів.

У польському Міноборони пояснюють необхідність нового закону тим, що зараз правила щодо оборонної підготовки та системи управління обороною розподілені між кількома постановами уряду. На думку відомства, це ускладнює застосування єдиного підходу до виконання оборонних завдань.

Які зміни у Польщі вже відбулися

У березні 2025 року уряд Польщі затвердив нову постанову про оборонну готовність держави. Замість трьох попередніх станів — постійної готовності, кризового періоду та воєнного часу — було встановлено два: стан постійної та стан повної оборонної готовності.

Постійна оборонна готовність діє у мирний час і передбачає планування, навчання, функціонування систем оповіщення та постійних чергувань, а також підготовку до гібридних загроз.

Повна оборонна готовність може запроваджуватися у разі зовнішньої загрози безпеці Польщі або під час війни. Вона, зокрема, дозволяє перейти до мобілізації та повного розгортання оборонної системи.

Новий законопроєкт має закріпити відповідні механізми вже на рівні закону та зробити систему управління обороною більш узгодженою.

У польському Міноборони поки не називають дату, коли документ може бути внесений до Сейму. Там зазначають, що через складність законодавчого процесу терміни його розгляду наразі невідомі.

Нагадаємо, від 1 жовтня польські військові зможуть ухвалювати рішення про збиття ворожих повітряних цілей за даними радарів та інформацією від України, не чекаючи обов’язкової візуальної ідентифікації.

Тим часом російські дипломатичні представництва у країнах Європи вийшли з заявами, що Кремль «буде готовий використати весь свій арсенал, включаючи ядерну зброю, якщо країни НАТО намагатимуться ізолювати Калінінградську область».

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