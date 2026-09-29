Москва пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: що її розлютило

Ядерна зброя / © ТСН.ua

Реклама

Посольство Росії у Великій Британії заявило про можливе застосування ядерної зброї у відповідь на потенційний удар НАТО по російській території. Реакція Москви пролунала після виходу британської телепрограми, в якій змоделювали вигаданий сценарій війни між Росією та Альянсом.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

У програмі The War Game телеканалу Sky британські політики та колишні дипломати розігрували сценарій нападу Росії на Велику Британію. За сюжетом прем’єр-міністр, роль якого виконував Майкл Гоув, наказує завдати ударів у відповідь по Мурманську та Калінінграду.

Реклама

Після цього російське посольство в Лондоні оприлюднило заяву з погрозами.

«Тим, хто виступає за плани блокади або удару по Калінінграду, не слід мати ілюзій щодо наслідків», — заявили у диппредставництві.

Там додали, що будь-які військові дії Великої Британії або НАТО проти території Росії нібито отримають відповідь «усіма наявними засобами», зокрема ядерною зброєю.

Водночас у посольстві стверджують, що Росія начебто не прагне конфронтації з НАТО та Європою і не планує на них нападати.

Реклама

Чому згадали Калінінград

Калінінградська область — російський ексклав між Польщею та Литвою, які є членами НАТО. У повідомленні російського посольства також згадали публікацію i Paper, де регіон назвали одним із найбільш вразливих місць Росії.

Водночас цей район має особливе значення і для НАТО через Сувальський коридор — ділянку польсько-литовського кордону між Білоруссю та Калінінградською областю.

Польща та Литва вже розробляють спільний план евакуації цивільного населення на випадок масштабної військової загрози. Він має передбачати, зокрема, маршрути через Сувальський коридор та можливу евакуацію жителів Литви, Латвії й Естонії.

За словами голови Національного центру кризового управління Литви Вілмантаса Віткяускаса, Варшава і Вільнюс зараз спільно аналізують процедури, логістику та можливості інфраструктури.

Реклама

Литва проводить масштабні навчання

Робота над планами відбувається на тлі загальнонаціональних навчань у Литві, під час яких, зокрема, відпрацьовують евакуацію та дії на кордоні з Польщею.

До тренувань залучені близько 3 тисяч посадовців і тисяча добровольців. Ще близько 20 польських чиновників прибули до Литви для перевірки спільних прикордонних процедур.

Раніше Сейм Литви підтримав подальший розгляд поправки до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення у країні зброї масового знищення та іноземних військових баз.

Росія вже погрожувала Польщі

Раніше радник президента РФ Микола Патрушев заявив, що у разі військового конфлікту з Росією Польща нібито «припинить існувати» протягом двох-трьох днів. Він також стверджував, що під час війни проти України російські збройні сили начебто не використовують увесь свій потенціал.

У відповідь міністр закордонних справ і віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський заявив, що російському керівництву варто враховувати реальне співвідношення сил, перш ніж погрожувати Варшаві.

«Вони теж повинні розуміти, на що наважуються, коли нам погрожують», — сказав Сікорський.

Новини партнерів