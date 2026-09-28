Фермерка завадила можливій атаці на авіабазу у Великій Британії: що вона зробила

Фермерка у Британії завадила можливій підготовці теракту / © Defense News

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У Великій Британії правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків після того, як пильна місцева фермерка випадково завадила можливій підготовці теракту поблизу стратегічної авіабази ВПС США «Фейрфорд» у графстві Глостершир. Затриманню передувала масштабна спецоперація із залученням озброєної поліції та оголошенням надзвичайного стану.

Про це повідомляє Lad Bible.

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Фермерка у Британії завадила можливій підготовці теракту: подробиці

Як розповіла сама жінка, яка попросила не розголошувати її ім’я, усе сталося пізно вночі, коли вона поверталася додому в селище Велфорд після вечірки. На дорозі неподалік військового об’єкта вона помітила мікроавтобуси, що перекривали проїзд, та велику групу підозрілих молодих людей у худі й балаклавах.

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«Вони, певно, побачили яскраві фари й подумали, що ми поліція, і запанікували. Схоже, що цим я просто зірвала усе, що вони планували», — каже жінка.

За словами фермерки, її раптова поява повністю зіпсувала плани зловмисників. Жінка негайно набрала екстрений номер 999, після чого поліція прибула на місце події приблизно за 15 хвилин. Місцеві жителі добре знали про режим підвищеної готовності на базі через потенційну загрозу.

Жінка також згадала, що на автомобілях були нанесені фальшиві написи та номери телефонів. Спочатку вона вирішила, що машини просто покинули, але в той самий момент побачила групу чоловіків. Тоді жінка різко прискорилася, виїхала з небезпечної зони та додатково попередила сусідів через локальний чат у WhatsApp, щоб ті негайно закрили двері своїх домівок.

«Коли я думаю про це зараз — і про те, що могло б статися, якби вони спробували перешкодити мені поїхати, — розумію, що мені неабияк пощастило. Просто неймовірно усвідомлювати, що ти віч-на-віч зіткнулася з потенційними терористами й, можливо, зірвала терористичний задум. Було очевидно, що вони щойно прибули на місце. Дякувати Богу, ми їх помітили».

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Характеризуючи зловмисників, фермерка додала, що група молодиків була схожою на вихідців з Близького Сходу. Вони почали тікати за дерева. Дехто з них був у масках чи балаклавах. За її словами, частина з них кинулася в поля, а інші побігли у бік самої авіабази.

«Ми зрозуміли, що ситуація досить серйозна. Ми знали, що ще до минулої ночі існувала реальна загроза терористичного нападу на авіабазу. Тож, щойно я їх побачила, мене це занепокоїло. Адже не щодня побачиш людей у масках, які бігають серед ночі — о пів на другу — в сільській місцевості поблизу режимного військового аеродрому».

На подію вже відреагував президент США Дональд Трамп. У своїй заяві в неділю, 27 вересня, він відзначив успішну роботу спецслужб.

«Це було чудово. Співпраця з британцями пройшла просто неймовірно. Ми вели розслідування щодо них; вони планували завдати серйозної шкоди нашому об’єкту, і наша спільна робота дала чудовий результат. Можливо, це був Скотленд-Ярд — точно не знаю, адже ми співпрацювали з багатьма їхніми підрозділами. Ми тривалий час стежили за ними й зрештою їх затримали. Дякую», — сказав Трамп.

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Водночас у поліції Глостершира уточнили хронологію подій. Виявляється, перший сигнал про три підозрілі мікроавтобуси, що рухалися в напрямку військової бази RAF Fairford, надійшов до чергової частини о 00:45 — майже за годину до екстреного дзвінка фермерки.

Під час пресконференції заступник головного констебля поліції Глостершира Річард Окон підтвердив, що п’ятьох затриманих спершу підозрювали у порушенні Закону про вибухові речовини. Проте далі правову кваліфікацію розширили, і зараз їм додатково інкримінують підготовку терористичного акту.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем назвав інцидент «глибоко тривожним» і запевнив, що влада продовжить вживати всіх необхідних заходів для безпеки громадян.

На авіабазі у Британії затримали чоловіків з вибухівкою

Нагадаємо, біля авіабази ВПС США «Фейрфорд» у Великій Британії правоохоронці затримали кількох чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибухівкою.

У зв’язку з цим влада оголосила про надзвичайну ситуацію, оточила район та евакуювала жителів села Велфорд до місцевого центру дозвілля. На місці працює армійська служба знешкодження боєприпасів, яка обстежує транспортні засоби. Задіяно близько 30 одиниць спецтехніки. Поліція повідомила, що ситуацію вдалося взяти під контроль, а в уряді зазначили, що прем’єр-міністр Енді Бернем отримує оперативні звіти.

Загострення сталося на тлі дозволу британського уряду використовувати авіабазу «Фейрфорд» для ударів по іранських ракетних об’єктах, що атакували судна в Ормузькій протоці, після чого Іран попередив, що будь-яка задіяна база стане ціллю. Крім того, нещодавно проводилися інструктажі для операторів критичної інфраструктури через зростання занепокоєння щодо можливих російських диверсій та кібератак.

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